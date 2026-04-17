Włodzimierz Czarzasty zarobił miliony dzięki firmie Muza. Powstała ona na majątku, który wyprowadziła – według niektórych po prostu ukradła – założona przez jego kumpli i partyjnych towarzyszy spółka Transakcja. Już w poniedziałek na antenie telewizji wPolsce24 reportaż o wstydliwych tajemnicach marszałka Sejmu.
Pierwszym udziałowcem Muzy była zarejestrowana w 1988 r. spółka Transakcja, jedna z wielu stworzonych przez komunistów spółek, do której transferowano pieniądze partii i zależnej od niej podmiotów.
Potocznie nazywa się to „uwłaszczeniem nomenklatury”, ale np. Arnośt Bećka, likwidator mienia byłej PZPR na przełomie XX i XXI wieku nie waha się tu użyć słowa „kradzież”.
Wszystko, co nie należało do osób prywatnych, do osób fizycznych, należało do państwa. A PZPR to było państwo, albo odwrotnie – państwo to była PZPR. Na stan na 1988 r. można powie dzieć, że było to albo przekazywanie pieniędzy, albo kradzież. Pieniądze PZRP to były pieniądze wypracowane przez państwo polskie, tak naprawdę te środki były wtedy państwowe. Określenie, że była to kradzież, nie jest daleko odbiegające od prawdy. Tak to można nazwać
— powiedział nam adwokat, który próbował odzyskać dla państwa pieniądze zachachmęcone przez komunistów. Bezskutecznie.
Kogo okradziono?
— pytamy.
Państwo polskie
— odpowiada Bećka.
Mimo wyroków sądów partia SdRP, następca PZPR, a także wyrodzony potem z niej Sojusz Lewicy Demokra tycznej nie poczuwały się, by cokolwiek płacić. Oficjalnie – oni po prostu nic nie mieli, nie mieli z czego oddać. Faktycznie – pieniądze dawno pracowały już w firmach, o prawdziwych korzeniach których mało kto już pamiętał.
Tych firm Transakcja założyła bardzo wiele. Były wśród nich takie potęgi, jak rządzony latami przez towarzyszy BIG Bank, który dziś nazywa się Bank Millenium. Była też Muza, w której od 1990 roku działał Włodzimierz Czarzasty. Przyniosła mu ona fortunę i możliwość wpływania na politykę.
Jaki był dokładnie mechanizm kradzieży pieniędzy i wpuszczania ich do nomenklaturowych spółek? Jak w pierwszych latach istnienia działała Muza? Jaki to wszystko miało związek z aferą Rywina? I jak dawne układy i zależności wróciły w postaci afery z rosyjską wspólniczką Czarzastych, Switłaną Czestnych?
O tym wszystkim opowie reportaż telewizji wPolsce24 „Czarzasty. Skradzione imperium”. Emisja w najbliższy poniedziałek o godz. 20.10.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758259-ujawniamy-na-czyim-majatku-wzbogacil-sie-marszalek-sejmu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.