„Staliśmy przed formalną, prawną koniecznością zaprzysiężenia tych sędziów. I z całą pewnością to by się wydarzyło, gdyby nie cyrk, który odbył się w polskim Sejmie” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w Kanale Zero, pytany o sprawę sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego.
Prezydent Karol Nawrocki został zapytany w Kanale Zero, co dalej wydarzy się z sędziami wybranymi do Trybunału Konstytucyjnego, którzy zdecyodowali się wziąć udział w pseudoślubowaniu w Sejmie.
Myślę, że tutaj konstytucja i cały system prawodawstwa polskiego, wszystkich ustaw jest w pewnym sensie bezradny, bo ja nie wiem, co ma zrobić dzisiaj prezydent, jeśli sędziowie nie czekając tak jak generałowie, ambasadorowie, oficerowie i wszyscy inni sędziowie na wyznaczony termin u prezydenta, żeby podjąć swoje funkcje, zaprzysięgli przed notariuszem w polskim Sejmie
— zauważył prezydent.
Nie mam tej wiedzy. Dlatego co ja zrobiłem? Decyzję w tej sprawie musi podjąć Trybunał Konstytucyjny, którego funkcjonowanie zagwarantowałem, bo jest tam teraz 11 sędziów. Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że prezydent mimo tego, że sędziowie przysięgali przed notariuszem w polskim Sejmie, muszą zostać jeszcze raz zaproszeni przez prezydenta Polski i będą zaprzysięgać, to ja to zrobię
— wyjaśnił.
Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że to, co wydarzyło się w Sejmie, jest jednoznaczne z odmową złożenia zaprzysiężenia przed prezydentem Polski, to tego nie zrobię. Wszystko w rękach trybunału, który może funkcjonować
— zaznaczył.
„To by się wydarzyło”
Prezydent przyznał w Kanale Zero, że przyjąłby ślubowanie od sędziów, gdyby nie sejmowa hucpa.
I momencie, gdy ja gwarantuję funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, czwórka sędziów nie może poczekać, mimo że nikt z kancelarii prezydenta ani ja, nie powiedział, że ich nie zaprzysięgniemy
— wskazał Karol Nawrocki.
Tak, staliśmy przed formalną, prawną koniecznością zaprzysiężenia tych sędziów. I z całą pewnością to by się wydarzyło, gdyby nie cyrk, który odbył się w polskim Sejmie
— podkreślił.
