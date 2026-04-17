Prezydent Nawrocki o zaprzysiężeniu sędziów: "Z całą pewnością to by się wydarzyło, gdyby nie cyrk, który odbył się w polskim Sejmie"

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent Karol Nawrocki o zaprzysiężeniu sędziów TK. / autor: YouTube/Kanał Zero
Staliśmy przed formalną, prawną koniecznością zaprzysiężenia tych sędziów. I z całą pewnością to by się wydarzyło, gdyby nie cyrk, który odbył się w polskim Sejmie” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w Kanale Zero, pytany o sprawę sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent Karol Nawrocki został zapytany w Kanale Zero, co dalej wydarzy się z sędziami wybranymi do Trybunału Konstytucyjnego, którzy zdecyodowali się wziąć udział w pseudoślubowaniu w Sejmie.

Myślę, że tutaj konstytucja i cały system prawodawstwa polskiego, wszystkich ustaw jest w pewnym sensie bezradny, bo ja nie wiem, co ma zrobić dzisiaj prezydent, jeśli sędziowie nie czekając tak jak generałowie, ambasadorowie, oficerowie i wszyscy inni sędziowie na wyznaczony termin u prezydenta, żeby podjąć swoje funkcje, zaprzysięgli przed notariuszem w polskim Sejmie

— zauważył prezydent.

Nie mam tej wiedzy. Dlatego co ja zrobiłem? Decyzję w tej sprawie musi podjąć Trybunał Konstytucyjny, którego funkcjonowanie zagwarantowałem, bo jest tam teraz 11 sędziów. Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że prezydent mimo tego, że sędziowie przysięgali przed notariuszem w polskim Sejmie, muszą zostać jeszcze raz zaproszeni przez prezydenta Polski i będą zaprzysięgać, to ja to zrobię

— wyjaśnił.

Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że to, co wydarzyło się w Sejmie, jest jednoznaczne z odmową złożenia zaprzysiężenia przed prezydentem Polski, to tego nie zrobię. Wszystko w rękach trybunału, który może funkcjonować

— zaznaczył.

To by się wydarzyło”

Prezydent przyznał w Kanale Zero, że przyjąłby ślubowanie od sędziów, gdyby nie sejmowa hucpa.

I momencie, gdy ja gwarantuję funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, czwórka sędziów nie może poczekać, mimo że nikt z kancelarii prezydenta ani ja, nie powiedział, że ich nie zaprzysięgniemy

— wskazał Karol Nawrocki.

Tak, staliśmy przed formalną, prawną koniecznością zaprzysiężenia tych sędziów. I z całą pewnością to by się wydarzyło, gdyby nie cyrk, który odbył się w polskim Sejmie

— podkreślił.

Adrian Siwek/X/Kanał Zero

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

