Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta. Nawrocki: Rząd nie radzi sobie, więc chce cały rynek kryptowalut wyrzucić siekierą z Polski

Prezydent Karol Nawrocki / autor: YouTube/Kanał Zero
Rząd nie radzi sobie z zabezpieczeniem interesu polskich obywateli, w związku z tym chce cały rynek kryptowalut wyrzucić siekierą z Polski. Także tych, którzy działają uczciwie i którzy ludzi nie oszukują. To nie jest rozwiązanie żadnego problemu” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w Kanale Zero.

Sejm nie odrzucił weta prezydenta ustawy o rynku kryptoaktywów. Za odwołaniem opowiedziało się 243 posłów, przeciwko 191, 3 wstrzymało się od głosu.

Prezydent nie żałuje

Do sprawy na antenie Kanału Zero odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa pytana była, czy nie żałuje swojej decyzji o zawetowaniu tej ustawy.

Ani przez sekundę nie żałuję i nie żałowałem tego weta. Odpowiedzialny za te 30 tys. osób, które pozostają w pewnym kryzysie czy problemie, jest rząd Donalda Tuska i Pan Premier doskonale o tym wie

— wskazał.

Polski rząd miał 11 miesięcy na wdrożenie rozporządzania UE MiCA. Zajęli się tym na sam koniec. Pan Premier nie zdaje sobie chyba sprawy z tego, że przez cały czas działania tej firmy, mówimy to o Zondacrypto, KAS, prokuratura, polskie służby podległe polskiemu rządowi, mogły ten problem rozwiązać

— zaznaczył.

Sprawa Zondacrypto

Karol Nawrocki odniósł się także do używania sprawy Zondacrypto do atakowania go.

Informacje z polskich służb o tym, co się dzieje wokół Zondacrypto, dostałem po pierwszym wecie, więc ja byłem odcięty od informacji, co się dzieje

— wyjaśnił.

To są oczywiście dokumenty, które trafiają ze służb, więc nie mogę o nich mówić publicznie, natomiast dostałem je w momencie, gdy już podjąłem pierwszą decyzję. To też pokazuje pewną systematykę działania polskiego rządu, ale to, co najważniejsze - to prawo nie rozwiązałoby problemu, o którym dzisiaj mówimy i świadomość tego pan premier i cały rząd ma

— wskazał.

Polski rząd przez 11 miesięcy odpowiadał za to, aby zaopiekować się tymi ludźmi, którzy mają dzisiaj problem. I tego polski rząd i pan premier Donald Tusk nie zrobili. Ustawa nie regulowałaby tego w żaden sposób do tej konkretnej sprawy. Natomiast była wyraźną nadregulacją rozporządzenia MiCA

— zaznaczył.

Logika rządu

Prezydent nie zostawił suchej nitki na działaniach rządu.

Mamy rodzaj logiki, w której rząd nie radzi sobie z zabezpieczeniem interesu polskich obywateli, w związku z tym chce cały rynek kryptowalut wyrzucić siekierą z Polski. Także tych, którzy działają uczciwie i którzy ludzi nie oszukują. To nie jest rozwiązanie żadnego problemu

— powiedział w Kanale Zero.

Co więcej, i ja jako prezydent Polski, kancelaria prezydenta i koalicjanci Donalda Tuska wskazaliśmy rzeczy, które należy zmienić w tej ustawie. Zaproponowaliśmy nasze rozwiązania. Więc tak jak przy łańcuchach nie chodziło o zwierzęta, tak przy kryptowalutach nie chodzi o to, żeby ten system uregulować i dać ludziom gwarancję. Tylko chodzi o to, żeby wzniecać pewne polityczne boje

— podkreślił.

Adrian Siwek/X/Kanał Zero

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

