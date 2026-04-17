„Rząd nie radzi sobie z zabezpieczeniem interesu polskich obywateli, w związku z tym chce cały rynek kryptowalut wyrzucić siekierą z Polski. Także tych, którzy działają uczciwie i którzy ludzi nie oszukują. To nie jest rozwiązanie żadnego problemu” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w Kanale Zero.
Sejm nie odrzucił weta prezydenta ustawy o rynku kryptoaktywów. Za odwołaniem opowiedziało się 243 posłów, przeciwko 191, 3 wstrzymało się od głosu.
Prezydent nie żałuje
Do sprawy na antenie Kanału Zero odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa pytana była, czy nie żałuje swojej decyzji o zawetowaniu tej ustawy.
Ani przez sekundę nie żałuję i nie żałowałem tego weta. Odpowiedzialny za te 30 tys. osób, które pozostają w pewnym kryzysie czy problemie, jest rząd Donalda Tuska i Pan Premier doskonale o tym wie
— wskazał.
Polski rząd miał 11 miesięcy na wdrożenie rozporządzania UE MiCA. Zajęli się tym na sam koniec. Pan Premier nie zdaje sobie chyba sprawy z tego, że przez cały czas działania tej firmy, mówimy to o Zondacrypto, KAS, prokuratura, polskie służby podległe polskiemu rządowi, mogły ten problem rozwiązać
— zaznaczył.
Sprawa Zondacrypto
Karol Nawrocki odniósł się także do używania sprawy Zondacrypto do atakowania go.
Informacje z polskich służb o tym, co się dzieje wokół Zondacrypto, dostałem po pierwszym wecie, więc ja byłem odcięty od informacji, co się dzieje
— wyjaśnił.
To są oczywiście dokumenty, które trafiają ze służb, więc nie mogę o nich mówić publicznie, natomiast dostałem je w momencie, gdy już podjąłem pierwszą decyzję. To też pokazuje pewną systematykę działania polskiego rządu, ale to, co najważniejsze - to prawo nie rozwiązałoby problemu, o którym dzisiaj mówimy i świadomość tego pan premier i cały rząd ma
— wskazał.
Polski rząd przez 11 miesięcy odpowiadał za to, aby zaopiekować się tymi ludźmi, którzy mają dzisiaj problem. I tego polski rząd i pan premier Donald Tusk nie zrobili. Ustawa nie regulowałaby tego w żaden sposób do tej konkretnej sprawy. Natomiast była wyraźną nadregulacją rozporządzenia MiCA
— zaznaczył.
Logika rządu
Prezydent nie zostawił suchej nitki na działaniach rządu.
Mamy rodzaj logiki, w której rząd nie radzi sobie z zabezpieczeniem interesu polskich obywateli, w związku z tym chce cały rynek kryptowalut wyrzucić siekierą z Polski. Także tych, którzy działają uczciwie i którzy ludzi nie oszukują. To nie jest rozwiązanie żadnego problemu
— powiedział w Kanale Zero.
Co więcej, i ja jako prezydent Polski, kancelaria prezydenta i koalicjanci Donalda Tuska wskazaliśmy rzeczy, które należy zmienić w tej ustawie. Zaproponowaliśmy nasze rozwiązania. Więc tak jak przy łańcuchach nie chodziło o zwierzęta, tak przy kryptowalutach nie chodzi o to, żeby ten system uregulować i dać ludziom gwarancję. Tylko chodzi o to, żeby wzniecać pewne polityczne boje
— podkreślił.
Adrian Siwek/X/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758257-nawrocki-rzad-chce-caly-rynek-kryptowalut-wyrzucic-siekiera
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.