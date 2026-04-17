Zbigniew Ziobro zapowiedział, że zamierza dochodzić swoich racji przed węgierskim sądem ws. jego ewentualnej deportacji do Polski. „Przyjdzie mi pokazywać i ilustrować nadużycia władzy pana Donalda Tuska” - wskazał.
TVN24 rozmawiał ze Zbigniewem Ziobrą, byłym ministrem sprawiedliwości, byłym prokuratorem generalnym, który korzysta z prawa do azylu na Węgrzech. Polityk był pytany o swoje plany
Przygotowuję się z prawnikiem do batalii przed węgierskim sądem
— wskazał.
To jest w tej chwili moja koncentracja na pięknej ziemi węgierskiej. Na roli, w której przyjdzie mi pokazywać i ilustrować nadużycia władzy pana Donalda Tuska - łamanie konstytucji, ustaw, i dopuszczanie się oczywistych zachowań, które w polskim kodeksie karnym określa się jako przestępstwa
— zaznaczył.
Dziennikarz TVN 24 zarzucał Ziobrze, że nie „nie ma odwagi wrócić do Polski i te wszystkie argumenty przedstawić przed wymiarem sprawiedliwości”.
Bardzo chcę wrócić wtedy, kiedy reguły gry będą przestrzegane
— zapewnił.
