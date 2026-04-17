„Tusk ma na koncie nieprawdopodobne afery. Ma aferę, która spowodowała, że wypadamy z G20, że osuwamy się, jeśli chodzi o nasze finanse publiczne a dziura budżetowa jest przeogromna” - ocenił Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
Przemysław Czarnek spotkał się z mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla.
Chcemy wrócić do tych pięknych czasów, kiedy nasze srebra rodowa – grupa Azoty, Bogdanka nasza lubelska miały pieniądze, zatrudniały ludzi i robiły również te piękne rzeczy w sporcie. Wszystko to jednak się zawaliło. Polska się zabagniła przez te ponad dwa lata i to pod każdym względem
— powiedział.
Przypadek ZAKS-y, przypadek Grupy Azoty jest tego świetnym dowodem. Coś idzie w zupełnie innym kierunku, niż szło jeszcze do 2023 roku. Zabagniła się Polska
— wskazał.
Czarnek ocenił, że „Polska Tuska, koalicji 13 grudnia stała się Polską chaosu, stała się Polską kłamstwa, manipulacji, polityki, która z działaniem na rzecz dobra wspólnego nie ma nic wspólnego”.
Kłamstwa
Polityk nawiązał do wystąpienia Donalda Tuska z Sejmu.
Wychodzi taki Tusk na mównicę i krzyczy tak jak dzisiaj. Ma za sobą nieprawdopodobne afery i ma na koncie nieprawdopodobne afery. Ma aferę, która spowodowała, że wypadamy z G20, że osuwamy się, jeśli chodzi o nasze finanse publiczne a dziura budżetowa jest przeogromna
— podkreślił.
Ma za sobą i do wyjaśnienia aferę pedofilską z Dolnego Śląska. Ma wiele innych rzeczy. Ogromne rachunki grozy na polskim stole. Nie do zapłacenia. Za prąd najdroższy w Europie, za ogrzewanie, które po tej zimie spustoszyło budżetu i kieszenie wielu rodzin
— wskazał.
Człowiek, który wychodzi na mównicę i zarzuca nam jakieś poprawki, mówiąc, że to świadczy o tym, że posłowie PiS są w coś zaangażowani, a zapomina o tym, że tę poprawkę w Senacie jego senator zgłosił i on ją przyjął, głosując następnie w Sejmie. Jest po prostu kłamcą, któremu wierzyć nie można. Polska stała się państwem kłamstwa i manipulacji
— podkreślił.
Bezpieczeństwo
Przemysław Czarnek ocenił, że do manipulacji dochodzi przede wszystkim w temacie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwa granic. To przecież on unieważniał referendum jeszcze przed referendum w sprawie nielegalnej migracji. To on, będąc szefem Rady Europejskiej, kazał wpuszczać migrantów, jak idą, bo takie są reguły Unii Europejskiej. To oni mówili, że są gotowi na każdą ilość migrantów.
— zaznaczył.
Dzisiaj mówią i na tym kłamstwie zbudowali swój przekaz w 2023 roku, na to kłamstwo nabrali się Polacy, na jakieś rzekomej aferze wizowej. Ich komisja skompromitowała ich samych, bo pokazała, że żadnej afery wizowej nie było. I dzisiaj oni mówią, że są gwarantem bezpieczeństwa Polaków
— powiedział.
My dzisiaj jesteśmy naprawdę w sytuacji, w której w Europie pakt migracyjny, przymusową relokację nielegalnych migrantów wprowadza się tylnymi drzwiami. Dopiero co pojawiły się informacje, że w Hiszpanii rządy lewicowe tamtego kraju podjęły decyzję o legalizacji pobytu w Hiszpanii 500 tysięcy nielegalnych migrantów. Za chwilkę mogą być tutaj
— zauważył.
Adrian Siwek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758248-czarnek-o-rzadach-tuska-polska-stala-sie-panstwem-klamstwa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.