Czarnek mocno o rządzie: Polska stała się państwem kłamstwa i manipulacji. "Tusk ma na koncie nieprawdopodobne afery"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czarnek o rządach Tuska / autor: X @pisorg
Tusk ma na koncie nieprawdopodobne afery. Ma aferę, która spowodowała, że wypadamy z G20, że osuwamy się, jeśli chodzi o nasze finanse publiczne a dziura budżetowa jest przeogromna” - ocenił Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.

Przemysław Czarnek spotkał się z mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla.

Chcemy wrócić do tych pięknych czasów, kiedy nasze srebra rodowa – grupa Azoty, Bogdanka nasza lubelska miały pieniądze, zatrudniały ludzi i robiły również te piękne rzeczy w sporcie. Wszystko to jednak się zawaliło. Polska się zabagniła przez te ponad dwa lata i to pod każdym względem

— powiedział.

Przypadek ZAKS-y, przypadek Grupy Azoty jest tego świetnym dowodem. Coś idzie w zupełnie innym kierunku, niż szło jeszcze do 2023 roku. Zabagniła się Polska

— wskazał.

Czarnek ocenił, że „Polska Tuska, koalicji 13 grudnia stała się Polską chaosu, stała się Polską kłamstwa, manipulacji, polityki, która z działaniem na rzecz dobra wspólnego nie ma nic wspólnego”.

Kłamstwa

Polityk nawiązał do wystąpienia Donalda Tuska z Sejmu.

Wychodzi taki Tusk na mównicę i krzyczy tak jak dzisiaj. Ma za sobą nieprawdopodobne afery i ma na koncie nieprawdopodobne afery. Ma aferę, która spowodowała, że wypadamy z G20, że osuwamy się, jeśli chodzi o nasze finanse publiczne a dziura budżetowa jest przeogromna

— podkreślił.

Ma za sobą i do wyjaśnienia aferę pedofilską z Dolnego Śląska. Ma wiele innych rzeczy. Ogromne rachunki grozy na polskim stole. Nie do zapłacenia. Za prąd najdroższy w Europie, za ogrzewanie, które po tej zimie spustoszyło budżetu i kieszenie wielu rodzin

— wskazał.

Człowiek, który wychodzi na mównicę i zarzuca nam jakieś poprawki, mówiąc, że to świadczy o tym, że posłowie PiS są w coś zaangażowani, a zapomina o tym, że tę poprawkę w Senacie jego senator zgłosił i on ją przyjął, głosując następnie w Sejmie. Jest po prostu kłamcą, któremu wierzyć nie można. Polska stała się państwem kłamstwa i manipulacji

— podkreślił.

Bezpieczeństwo

Przemysław Czarnek ocenił, że do manipulacji dochodzi przede wszystkim w temacie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwa granic. To przecież on unieważniał referendum jeszcze przed referendum w sprawie nielegalnej migracji. To on, będąc szefem Rady Europejskiej, kazał wpuszczać migrantów, jak idą, bo takie są reguły Unii Europejskiej. To oni mówili, że są gotowi na każdą ilość migrantów.

— zaznaczył.

Dzisiaj mówią i na tym kłamstwie zbudowali swój przekaz w 2023 roku, na to kłamstwo nabrali się Polacy, na jakieś rzekomej aferze wizowej. Ich komisja skompromitowała ich samych, bo pokazała, że żadnej afery wizowej nie było. I dzisiaj oni mówią, że są gwarantem bezpieczeństwa Polaków

— powiedział.

My dzisiaj jesteśmy naprawdę w sytuacji, w której w Europie pakt migracyjny, przymusową relokację nielegalnych migrantów wprowadza się tylnymi drzwiami. Dopiero co pojawiły się informacje, że w Hiszpanii rządy lewicowe tamtego kraju podjęły decyzję o legalizacji pobytu w Hiszpanii 500 tysięcy nielegalnych migrantów. Za chwilkę mogą być tutaj

— zauważył.

Adrian Siwek

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych