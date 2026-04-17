Ostatnie Pokolenie znane z blokowania dróg i dewastowania zabytków kończy swoją działalność. Aktywiści w komunikacie prasowym przekonywali, że koniec ich działalności jest spowodowany… sukcesem. Brzmi to co najmniej wątpliwie. „Chowamy klej do kieszeni, a kamizelki do szafy” - przekazali.
Po dwóch latach najgłośniejszych w historii Polski protestów klimatycznych Ostatnie Pokolenie osiąga sukces: Postulaty z ulicznych transparentów trafiły częściowo do tekstu nowej rządowej ustawy procedowanej w Sejmie. Dzięki obywatelskiemu oporowi zwykłych ludzi miliardy złotych pójdą na kluczowe inwestycje w kolej, a Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zintegrowanym, ogólnopolskim biletem na transport publiczny dostępnym dla wszystkich mieszkańców Polski. Jest jeszcze dużo do zrobienia, ale to widoczny efekt działań Ostatniego Pokolenia
— przekonywano w komunikacie prasowym Ostatniego Pokolenia.
Aktywiści klimatyczni przekazali, że „chowają klej do kieszeni, a kamizelki do szafy” i ubolewali, że ich „sukces” został okupiony toczącymi się sprawami sądowymi.
Za mówienie prawdy o katastrofie klimatycznej, za postulowanie o sprawiedliwość społeczną, osoby mierzą się z grzywnami, które sięgają setek tysięcy złotych. Niektórym grozi nawet utrata wolności. Będziemy solidarnie z osobami, które mierzą się z represjami. Będziemy również wspomagać w kupowaniu żywności, te osoby, którym po opłaceniu kar na koncie nie zostanie prawie nic. Ty też możesz się w to włączyć i wpłacić darowiznę w imię solidarności. Stworzyliśmy specjalny Fundusz Solidarnościowy, który teraz potrzebuje zasilenia. To jeden z kosztów oporu – a teraz możemy w końcu powiedzieć – kosztów sukcesu, który ponosimy. Ale nikt nie musi go nieść samemu
— wskazano w oświadczeniu.
Ostatnie Pokolenie przekonywało jednak, że koniec „nie oznacza końca oporu”.
Po przekroczeniu 1,5°C nie ma odwrotu – zapaść klimatu stała się faktem, a niestabilne żywioły stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Odpowiedzialna za zapaść klimatu elity polityczne tylko dodają gazu: łamią prawa człowieka, wszczynają wojny, na których zarabiają, tym samym odsłaniając nasze uzależnienie od paliw kopalnych
— podkreślono.
Nie zatrzyma tego nic oprócz Rewolucji. Udowodniliśmy, że opór działa – jesteśmy pewni, że powróci (w nowych formach), w imię walki o człowieczeństwo. Rozpoczynamy proces refleksji i przygotowywania strategii działania w coraz bardziej niestabilnym świecie. A w tym czasie – pomóż nam wpłacając na Fundusz Solidarnościowy
— zakończono.
Adrian Siwek/OstatniePokolenie.pl
