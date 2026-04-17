Jacek Sasin, poseł PiS, na platformie X odniósł się do sprawy powołania stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, co spotkało się z krytyką ze strony kierownictwa partii. „Potrzeba jednego: odpowiedzialności. Apeluję do kolegów: wróćmy do tego, co nas zawsze łączyło. Pod szerokim namiotem PiS, pod przywództwem Prezesa Kaczyńskiego, zawsze było miejsce na różne wrażliwości, które potrafiły spotkać się we wspólnym celu - czyli silnej, rozwijającej się i dostatniej Polsce” - napisał na X Sasin.
Nigdy nie było żadnych „maślarzy”. Zresztą zarówno ta nazwa, jak i cały ten czarny PR, to zasługa doradców osób działających na szkodę PiS. Zawsze natomiast byli i są ludzie Prawa i Sprawiedliwości - tacy, którzy myślą o Polsce i Polakach, o wspólnocie, a nie o własnych interesach
— zaznaczył Jacek Sasin.
„Potrzeba jednego: odpowiedzialności”
Ci zaś, którzy zamiast łączyć - próbują dzielić i stawiać własne ambicje ponad dobrem wspólnym - osłabiają Polskę i w praktyce grają na drugą kadencję rządu Donalda Tuska. Spiny medialne mają krótkie nogi - zostały dziś obalone przez jasny komunikat Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie demaskowaliśmy ich na bieżąco, bo nie chcieliśmy potęgować szkodliwej dyskusji poprzez media
— napisał poseł PiS.
Potrzeba jednego: odpowiedzialności. Apeluję do kolegów: wróćmy do tego, co nas zawsze łączyło. Pod szerokim namiotem PiS, pod przywództwem Prezesa Kaczyńskiego, zawsze było miejsce na różne wrażliwości, które potrafiły spotkać się we wspólnym celu - czyli silnej, rozwijającej się i dostatniej Polsce. Zróbmy razem wszystko, by już za niespełna półtora roku ta wizja mogła być realizowana przez patriotyczny rząd pod przewodnictwem prof. Przemysława Czarnka
— zaapelował Sasin.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758231-sasin-ci-ktorzy-nas-dziela-graja-na-druga-kadencje-tuska
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.