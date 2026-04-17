Donald Tusk na dzisiejszej konferencji prasowej straszył posłów Polski 2050, że jeśli poprą wniosek opozycji o odwołanie minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, to zostaną wyrzuceni z koalicji rządzącej. „Język ultimatum to łamanie umowy. Koalicja budowana na przemocy to droga do katastrofy” - odpowiedziała Tuskowi na X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050.
Posłowie PiS-u i Konfederacji złożyli wniosek o odwołanie z funkcji ministra klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, posłanki klubu Centrum. Hennig-Kloska straciła rekomendację Polski 2050 na to stanowisko po tym, jak wraz z grupą posłów odeszła z Polski 2050 po przegranych wyborach na szefa tego ugrupowania. Czy teraz mimo wszystko posłowie Polski 2050 będą bronić minister, która jest w dużym stopniu odpowiedzialna za rozłam w tym ugrupowaniu? Tego oczekuje Donald Tusk. Postawił Polsce 2050 twarde ultimatum, grożąc wyrzuceniem z koalicji.
Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy. Jeśli zdacie ten test koalicyjnej lojalności i solidarności, będziemy dalej pracować
— mówił na konferencji prasowej Tusk.
„Język ultimatum to łamanie umowy”
Na ultimatum Tuska bardzo ostro na platformie X zareagowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Przewodnicząca Polski 2050 zarzuciła premierowi złamanie umowy koalicyjnej.
Najpierw docinki na Radzie Ministrów, teraz ultimatum w mediach. W Umowie Koalicyjnej zobowiązaliśmy się do współpracy opartej na wzajemnym szacunku. Język ultimatum to łamanie umowy. Koalicja budowana na przemocy to droga do katastrofy
— napisała na platformie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
