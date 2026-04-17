wideo

Tusk sam nie wie o czym mówi! Oskarżył Wójcika o poparcie poprawki, za którą sam miał późnej głosować. "Premier z kartonu"

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk wpadł we własne sidła oskarżając posła Michała Wójcika o zagłosowanie za poprawkę, która sam później poparł. / autor: PAP/Tomasz Gzell/PAP/Paweł Supernak
Jedna z największych kompromitacji premiera Donalda Tuska w jego politycznym życiorysie. Oskarżył mnie o poprawkę, za którą sam głosował. Państwo z kartonu. Premier z kartonu” - napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Michał Wójcik. Jak później wyjaśnił, Tusk poparł zgłoszoną w Senacie przez Kazimierza Kleinę z KO poprawkę, która była tożsama z tą, zgłoszoną wcześniej m.in. przez Wójcika. Dotyczyła rynku kryptowalut. Dziś jednak próbował atakować personalnie Wójcika, oskarżając go o działanie na korzyść firm zajmujących się kryptowalutami.

Sejm nie odrzucił dziś weta prezydenta ustawy o rynku kryptoaktywów. Za odwołaniem opowiedziało się 243 posłów, przeciwko 191, 3 wstrzymało się od głosu. Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwa razy rządową ustawę o rynku kryptowalut. Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki tłumaczył w Sejmie przed głosowaniem, że głowa państwa „nie kwestionuje samej idei regulacji rynku, lecz konkretne, złe rozwiązania tej ustawy”. Jednak premier Donald Tusk stawał dziś na głowie, atakował prezydenta oraz opozycję i próbował pokazać całą kwestię kryptowalut, jako rosyjską aferę obciążającą PiS.

Czytaj także

Oskarżenia Tuska

Tusk niemal rozpaczliwie namawiał z sejmowej mównicy do odrzucenia prezydenckiego weta. Naciskać na posłów opozycji, by zagłosowali tak, jak koalicja rządząca i robił personalne wycieczki, głównie pod adresem posła Michał Wójcika i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Zondacrypto powstała w okolicznościach zasługujących na bardzo mocny film kryminalny, jej założyciel zaginął w tajemniczych okolicznościach, wedle uzasadnionych przypuszczeń nie żyje. (…) Zaginął w roku 2021. (…) W 2022 roku rozpoczęła się wielka kariera firmy Zondacrypto z nowym szefem. (…) Za pieniądze rosyjskiej mafii

— perorował premier.

O panu pośle Wójciku także zaraz coś powiem, proszę się nie niepokoić. Pan także jest w centrum ten sprawy. Mówimy o wypłacie z fundacji pana Zbigniewa Ziobro i to w trakcie, kiedy rozstrzygano o losach ustawy, która miała regulować ten rynek. Nie mówimy o żartach, ale o sytuacji śmiertelnie serio

— atakował personalnie byłego wiceministra sprawiedliwości Tusk.

Pan poseł Wójcik jest tak bardzo zaangażowany, m.in. dlatego, że wtedy kiedy debatowaliście w tej izbie nad regulacją, która miała umożliwić kontrolę i dotarcie do informacji nt. działalności takiej jak Zondacrypto, to pan poseł Wójcik, jako poseł aktywny w tych tematach, został autorem poprawki do tej ustawy, która miała złagodzić ewentualny wymiar kary dla, którzy popełniają przestępstwo w kryptowalutach. Możemy zaraz przeczytać zaraz tę poprawkę. Ta poprawką, którą pan zgłosił razem z posłem Kowalskim, panem posłem Kowalczykiem, może nie zrozumiał o co chodzi, w uzasadnieniu tej poprawki panie Wójcik napisaliście: proponowana poprawka ma na celu zmniejszenie opresyjności przepisu

— grzmiał rozgorączkowany Tusk, który zaatakował także prezes PiS Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Nawrockiego.

Czy pan wiedział, że pana posłowie bronią aktywnie interesów firmy takich korzeniach. Chce także zwrócić państwu uwagę na jedną rzecz uwagę, kiedy pan prezydent decydował o swoim drugim wecie do tej samej ustawy, dysponował taką samą wiedzą, jaką ja dysponuje, na temat pochodzenia tej firmy, kłopotów finansowych, powiązań tej firmy z polską polityką

— stwierdził szef Koalicji Obywatelskiej.

Czytaj także

Tusk wpadł we własne wnyki

O czym Tusk mówił atakując posła Michała Wójcika? Można powiedzieć, że nie wiedział o czym mówi, a właściwie nikt mu nie wytłumaczył, że zastawienie wnyk na posła Wójcika skończy się dla niego całkowitą kompromitacją.

Rzeczywiście poseł Wójcik z PiS podpisał się pod poprawką do projektu ustawy o rynku kryptoaktywów (druk 1424), która dotyczyła art. 120 w ust. 1 i art. 121 ust.1. W obu przypadkach chodziło o zastąpienie wyrazów „albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5” wyrazami „albo karze pozbawienia wolności do lat 5”. Ta poprawka miała jednak charakter porządkujący. Dolna granica wymiaru kary (od 5 m. więzienia) jest zawarta w przepisach Kodeksu karnego dotyczących przestępstw o szczególnym charakterze: spowodowanie śmierci w ruchu lądowym, czy też szpiegostwa.

Celowość takiego ukształtowania przepisów może wzbudzać wątpliwości systemowe w świetle dopuszczalności złagodzenia tak orzeczonej kary na podstawie art. 37a KK

— brzmiało uzasadnienie do zgłaszanej poprawki.

Mówiąc krótko, chodziło o uniknięcie bałaganu w przepisach.

autor: sejm.gov
Niemniej poprawka została odrzucona podczas III czytania w Sejmie m.in. przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Tylko, że ta propozycja poprawienia przepisów nie zakończyła swojego żywota.

Czytaj także

To była też poprawka KO

Po uchwaleniu ustawy w Sejmie, poprawka o tożsamej treści została zgłoszona podczas prac w Senacie. Przez kogo? Zgłosił ją senator KO Kazimierz Kleina i została głosami senatorów KO przyjęta!

autor: senat.gov
Po zmianach wprowadzonych przez Senat ustawa wróciła do Sejmu (z przyjętą poprawką, o której mowa). I tu dzieją się cuda. W czasie przegłosowywania senackich zmian klub KO, także Donald Tusk, poprawkę Kleiny poparł, czyli zagłosował przeciwko jej odrzuceniu przez Sejm.

autor: sejm.gov
Jeszcze raz podkreślmy, posłowie głosowali za wnioskiem o odrzuceniem senackiej poprawki nr 55, a zatem głos przeciw oznaczał jej poparcie.

Jedna z największych kompromitacji premiera Donald Tusk w jego politycznym życiorysie. Oskarżył mnie o poprawkę, za którą sam głosował. Państwo z kartonu - premier z kartonu. Mam nadzieję, że nie będzie się ukrywał za immunitetem

— napisał w mediach społecznościowych poseł Michał Wójcik.

To dlatego?

W ocenie zaatakowanego przez Tuska posła Michała Wójcika, został on wzięty na celownik za słowa jakich użył wobec szefa Koalicji Obywatelskiej. Poseł PiS domagał się od Tuska, aby wytłumaczył się z kłodzkiej afery pedofilii.

Szanowny panie marszałku, panie premierze, mam dwa pytania dotyczące tematów społecznie wrażliwych do pana, korzystając z pana obecności. Szanowny panie premierze, pierwsza sprawa to są frankowicze. Kilka dni temu powiedział pan w wywiadzie, że ma pan ważniejsze problemy na głowie. Jakie to może pan mieć ważniejsze problemy? Tysiące ludzi wpuszczonych w toksyczne papiery, dramaty, złamane życia, a pan mówi, że ma ważniejsze problemy. Tym bardziej powinien pan odpowiedzieć, ponieważ wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego pan Roman Giertych - dowiedzieliśmy się od dziennikarzy - że jego kancelaria zarabiała premię na tym, żeby przedłużać postępowania. Chcemy, żeby pan premier odniósł się do tego, jak również do drugiej sprawy.

Trzeba się z tym zmierzyć, panie premierze. To jest kwestia pedofilii w waszych strukturach. Kto wiedział o tym, co się u was dzieje? Jak zareagowaliście? Czy pan o tym wiedział? Graliście pedofilią politycznie. Dzisiaj trzeba przyzwoitości. Proszę wyjść, panie premierze, i odpowiedzieć na te pytania

— mówił z sejmowej mównicy poseł PiS Michał Wójcik. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Donald Tusk użył słów Wójcika, aby w ten sam sposób zwrócić się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Czytaj także

Robert Knap/X/Sejm.gov

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych