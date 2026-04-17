Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej potwierdził doniesienia portalu wPolityce.pl o tym, że poseł PiS i były premier Mateusz Morawiecki otrzymał w czasie posiedzenia Komitetu Politycznego propozycję wystąpienia na wspólnej konferencji z kandydatem PiS na premiera Przemysławem Czarnkiem, ale ją odrzucił. Wcześniej europoseł PiS Michał Dworczyk pisał na platformie X, że to nieprawda.
Portal wPolityce.pl poinformował, że w czasie posiedzenia posiedzenia Komitetu Politycznego PiS prof. Czarnek zaproponował Mateuszowi Morawieckiemu wspólne wyjście do mediów i ogłoszenie końca sporu w Prawie i Sprawiedliwości, ale Morawiecki miał odrzucić tę propozycję i wyjść z posiedzenia. Prezes PiS Jarosław Kaczyński potwierdził, że taka propozycja padła i nie została przyjęta przez byłego premiera.
Czytaj także
Byłbym bardzo rad, żeby nie dochodziło do wprowadzania w błąd, bo na przykład ja proponowałem panu premierowi, żeby wystąpił razem z panem profesorem Czarnkiem. Spotkałem się z odmową
— poinformował na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Później taka propozycja padła także w trakcie tej naszej narady. Też odpowiedź była taka, że będzie rozmowa ze mną na ten temat. Jestem gotów rozmawiać, ale to jednak prowadzi do wniosku, że to właśnie powołanie - oczywiście w tym partyjnym tego słowa znaczeniu - pana profesora Czarnka na funkcję, bo to jest swojego rodzaju funkcja, kandydata na premiera, jest główną przyczyną tych wszystkich wydarzeń, które mają ostatnio miejsce i to jest coś, można powiedzieć bolesnego, bo polityk naprawdę dużej klasy, jakim jest pan premier, powinien zrozumieć, że zanim sprawa premierostwa stanie się praktyczna, to jeszcze trzeba wygrać wybory. Powinien także zrozumieć, że dla bardzo dużej części prawej strony sceny politycznej, słusznie czy niesłusznie, sprawiedliwie czy niesprawiedliwie, ale jest po prostu czerwoną płachtą na byka. Stąd taka decyzja
— zaznaczył prezes PiS.
„To po prostu nieprawda”
Wcześniej Michał Dworczyk na platformie X zapewniał, że Mateusz Morawiecki nie odrzucił „wspólnej konferencji prasowej ani innego wydarzenia z Przemysławem Czarnkiem”.
Uwaga, pilne! Jestem po rozmowie z Mateuszem Morawieckim – uporządkujmy fakty i przetnijmy kolejne manipulacje. Dla przypomnienia: jeszcze wczoraj Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek stali ramię w ramię obok Prezesa Jarosława Kaczyńskiego na wspólnej konferencji. Nie było żadnego odrzucenia wspólnej konferencji prasowej ani innego wydarzenia z Przemysławem Czarnkiem. To po prostu nieprawda. Najsilniejsze Prawo i Sprawiedliwość to takie, w którym działamy wspólnie i mam nadzieję, że po uzgodnieniu formuły, takie wydarzenie się odbędzie. Naprawdę – więcej uśmiechu, mniej spinu
— napisał na X Michał Dworczyk.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758207-prezes-pis-potwierdza-morawiecki-odrzucil-moja-propozycje
