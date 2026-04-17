Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz za posłużenie się na sali obrad flagą Izraela ze swastyką został ukarany najwyższą karą, jaką przewiduje prezydium Sejmu - przez trzy miesiące będzie pobierał połowę pensji - poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Chodzi o jego wystąpienie w Sejmie, w którym Berkowicz krytykował Izrael i pokazał przerobioną izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida widniała swastyka.
Berkowicz zabrał głos na początku wtorkowych obrad Sejmu w ramach wniosków formalnych. W kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie zarzucił Izraelowi przeprowadzanie ataków z użyciem zakazanych bomb fosforowych oraz że w wyniku takich ataków cierpi ludność cywilna, w tym dzieci i kobiety.
Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Izrael to nowa III Rzesza
— powiedział poseł Konfederacji. Następnie stojąc na sejmowej mównicy rozwinął wydruk przedstawiający przerobioną izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida widniała swastyka. Berkowicz powiedział, że tak właśnie powinna wyglądać flaga Izraela.
Czarzasty poinformował dziś dziennikarzy dziennikarzy, że za to postępowanie Berkowicz zostanie ukarany najwyższą karą, jaką przewiduje prezydium Sejmu, czyli odjęciem połowy pensji w trzech następnych miesiącach.
Nie ma zgody na to, żeby emblematy faszystowskie, żeby swastyka była wnoszona na salę sejmową
— podkreślił marszałek Sejmu. Dodał, że decyzja ta ma pokazać innym parlamentarzystom, że „nigdy to nie będzie tolerowane”.
Poinformował także, że na najbliższym prezydium Sejmu podjęte zostaną decyzje dotyczące konsekwencji wykluczenia z obrad posłów PiS Michała Wosia i Dariusza Mateckiego.
Na zachowania, które przeszkadzają w prowadzeniu Sejmu również nie ma zgody
— podkreślił. Wcześniej Woś oraz Matecki zostali wykluczeni z obrad przez Czarzastego za wniesienie na salę posiedzeń plansz ze zdjęciami premiera Donalda Tuska i wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej z byłą działaczką PO w Kłodzku Kamilą L.
koal/PAP
