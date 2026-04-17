Poseł PiS i były premier Mateusz Morawiecki powołał stowarzyszenie Rozwój Plus, w którym znalazło się wielu parlamentarzystów PiS-u. Chociaż ze strony samego byłego premiera padają zapewnienia, że to nie jest konkurencja dla PiS, to jak na razie władze partii postrzegają to inaczej. Prezes PiS Jarosława Kaczyński mówił dziś o wyciągnięciu konsekwencji wobec członków wspomnianego stowarzyszenia. „Nie wyobrażam sobie wyciągnięcia jakichś konsekwencji. Wyrzuconych czy zawieszonych miałoby być kilkudziesięciu posłów? (…) Chyba nikt nie będzie ryzykował i wydaje mi się, że to się po prostu rozejdzie po kościach” - powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl Waldemar Buda, europoseł PiS, członek stowarzyszenia Rozwój Plus.
Wczoraj rzecznik PiS Rafał Bochenek po posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego PiS zapowiedział, iż stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego jest „sprzeczne ze statutem PiS, a to rodzi konsekwencje dyscyplinarne”. Z kolei dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że w jego ocenie wspomniane stowarzyszenie ma charakter polityczny, a do takich nie mogą należeć członkowie PiS-u.
Jeżeli będą padały takie sformułowania, które padały niestety także z ust bardzo ważnych osób, że to jest pewna nowa propozycja dla pewnego typu elektoratu, to jest to przedsięwzięcie partyjne w takim razie, to trzeba wybrać i jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie i będą wyciągane także inne wnioski wynikające ze statutu związane z tego rodzaju aktywnością
— mówił Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej.
Rozmawialiśmy z dwoma politykami PiS-u, którzy zdecydowali się na członkostwo w stowarzyszeniu Rozwój Plus. Obydwaj zapewniają, że nie jest to konkurencja dla PiS-u i jednocześnie zaznaczają, że dalej zamierzają w nim działać pomimo wyraźnego - delikatnie mówiąc - sceptycyzmu kierownictwa partii wobec tego przedsięwzięcia politycznego.
Musimy iść bardzo szeroko, jeżeli główna narracja jest jakby mocna na prawo, to musi być też zaznaczenie tego centrum, nie zostawianie tego centrum bez przekazu i bez propozycji. Dlatego zbudowanie czegoś takiego w ramach PiS-u, jest czymś, co będzie służyło całej organizacji. Nie ma tutaj żadnej konfrontacji z PiS-em
— zapewnił w rozmowie z portalem wPolityce.pl Waldemar Buda, europoseł PiS.
Jak zatem Waldemar Buda odbiera stanowisko samego prezesa partii, zgodnie z którym stowarzyszenie Rozwój Plus to inicjatywa polityczna sprzeczna ze statusem PiS?
Według mnie prezes przyjął narrację jakiejś grupki, która jest zainteresowana partią małą, ale własną, to znaczy taką, gdzie ograniczamy się do jednego przekazu, budujemy twardy elektorat, ograniczamy się do bardzo twardej retoryki i można powiedzieć za pokład wyrzucamy zarówno zwolenników, jak i działaczy, którzy mają umiarkowane, centrowe podejście. Tak na dzisiaj wygląda stanowisko przyjęte przez prezesa i miejmy nadzieję, że to się ustabilizuje i że prezes dojdzie do przekonania, że ta organizacja nowa nie jest w konfrontacji do PiS i jednak pozwoli na jej dość autonomiczne działanie
— powiedział europoseł PiS.
Nie będziemy konkurować z Prawem i Sprawiedliwością, nie ma takiego celu. My chcemy merytorycznie pracować, publikować raporty, pokazywać rozwiązania. Chcemy być tu nie konkurencją dla partii, tylko wartością dodaną. Nie mamy planu powołania własnej partii, nie ma takich założeń. Jak ktoś gdzieś o tym wspomina, to zawsze Mateusz Morawiecki gasi ten temat i mówi, że absolutnie nie ma takiego planu
— dodał.
„To się po prostu może rozejść po kościach”
Waldemar Buda wyraził przekonanie, że prezes PiS ostatecznie nie wyciągnie żadnych konsekwencji wobec członków stowarzyszenia Rozwój Plus, ponieważ stanie się jasne, iż to nie jest konkurencja dla PiS-u.
Dzisiaj jest pewnego rodzaju istniejąca obawa, a ja uważam, że ta obawa się nie zmaterializuje i jak upłynie trochę czasu, to będzie przekonanie wśród kierownictwa PiS-u, że to stowarzyszenie nie zagraża PiS-owi, to nie organizacja z takim rozmachem, jak przekazano prezesowi i ostatecznie to stowarzyszenie pozostanie, nikt z nim nic nie będzie robił. To się po prostu może rozejść po kościach
— powiedział Buda.
Nie wyobrażam sobie wyciągnięcia jakichś konsekwencji. Wyrzuconych czy zawieszonych miałoby być kilkudziesięciu posłów? Od momentu, kiedy ogłosiliśmy powstanie tego stowarzyszenia, pojawiały się jakieś spiny, że posłowie rezygnują z udziału w nim. Tymczasem my mamy informację, że kilku parlamentarzystów zgłosiło się, by dołączyć do stowarzyszenia i byli obrażeni, że nie dostali informacji na ten temat wcześniej. Zatem chyba nikt nie będzie ryzykował i wydaje mi się, że to się po prostu rozejdzie po kościach
— dodał. Zdradził też, iż słyszał o tym, że w kontekście dołączenia do stowarzyszenia zgłaszali się już parlamentarzyści z innych partii niż z PiS.
„Nie ma mowy o żadnej nowej partii”
A dlaczego do stowarzyszenia Rozwój Plus zdecydował się dołączył poseł PiS Robert Gontarz?
Głęboko wierzę, że musimy przedstawiać taką alternatywę dla wyborców, którzy są wyborcami ambitnymi, stowarzyszenie Rozwój Plus ma służyć pokazaniu, że nam naprawdę zależy na rozwoju, ale jednocześnie bardzo zależy nam na jedności i tutaj oczywiście nie ma mowy o żadnej nowej partii
— zaznaczył w rozmowie z portalem wPolityce.pl Robert Gontarz.
Jeśli chodzi o dzisiejszą konferencję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, to nasz rozmówca liczy na to, iż ostatecznie lider PiS dojdzie do wniosku, że nowe stowarzyszenie to nie jest inicjatywa uderzająca w PiS.
Padło podczas tego wystąpienia, że będzie to wszystko jeszcze analizowane. My możemy zagwarantować, że to nie idzie w kierunku tworzenia nowego bytu politycznego, tu zupełnie nie o to chodzi, naprawdę chcemy wyjść z takim silnym przekazem rozwojowym, ambicjonalnym, przyszłościowym, bo to jest dziś klucz w mojej opinii do przedstawienia realnej oferty dla tych wszystkich wyborców, którzy chcą ambitnej Polski, nie tej duszonej przez Donalda Tuska
— podkreślił.
Na uwagę, że prezes mówił o tym, że postrzega nowe stowarzyszenie jako zagrożenie dla PiS-u właśnie dlatego, że to „ma być propozycja dla pewnego typu elektoratu”, odpowiedział:
Jednak tu chodzi o nasz elektorat, który jeszcze w 2019 roku na nas głosował. Głęboko wierzę, że część wyborców, która została oszukana przez Trzecią Drogę, dziś jest jak najbardziej gotowa ponownie zaufać PiS-owi z tym nowoczesnym przekazem, w którym patrzymy w przyszłość i nie zapominamy jednocześnie o tradycji, o historii, o tych wszystkich wartościach, które są przecież dla nas wszystkich Polaków tak bardzo istotne.
Robert Gontarz wyraził nadzieję, że nie dojdzie do podziału w PiS.
Naprawdę głęboko w to wierzę, że jedność będzie cały czas miała miejsce, a ci, którzy być może chcieliby wypchnąć pana premiera bądź kilkudziesięciu posłów z PiS-u, oczywiście zrozumieją to, że naprawdę naszym celem jest pokonanie rządu Donalda Tuska, tego fatalnego rządu, a nie jakiekolwiek rozbijanie Prawa i Sprawiedliwości. Naszym celem jest jedność, naszym celem jest wygranie wyborów, tak abyśmy mogli ten fatalny rząd odsunąć od władzy i co najważniejsze tworzyć silną, poważną Polskę
— mówił.
Czy poseł PiS nie obawia się konsekwencji dyscyplinarnych za to, że nie zamierza rezygnować z działalności w stowarzyszeniu Rozwój Plus?
Mam nadzieję, że żadne konsekwencje mnie za to nie spotkają. Jestem wiernym, pokornym członkiem PiS-u, który niezależnie od tego, które dostaje miejsce na liście, robi ambitną kampanię. Dla mnie liczy się Polska. Partią PiS jest moją jedną partią i cieszę się, że do niej należę Nie widzę żadnego powodu do wychodzenia z PiS-u, nigdy nawet mi taka myśl przez głowę nie przeszła
— zadeklarował.
Czytaj także
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758200-czlonkowie-rozwoj-plus-odrzucaja-zarzuty-kierownictwa-pis
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.