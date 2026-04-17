„Zbrodnia pedofilii, jaka miała miejsce w Kłodzku, to była zbrodnia, która trwała za rządów pana Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobry, a sprawca był bezkarny, dopóki nie został aresztowany w Szwecji. Proceder trwał całe lata i jakoś prokuratury pana Ziobry to nie interesowało. Za naszych czasów sprawca został skazany na dożywocie” - powiedział Donald Tusk podczas konferencji prasowej przed KPRM, odpowiadając na pytanie Telewizji wPolsce24 o aferę pedofilską w Kłodzku i Monikę Wielichowską.
Spin doktorzy na usługach Donalda Tuska nie mają łatwej pracy. Co chwilę wybuchają afery związane z ludźmi szefa Koalicji 13 Grudnia, a pożar w obozie władzy staje się coraz większy.
Czytaj także
Jakiś czas temu na jaw wyszła skandaliczna sprawa związana z zoofilią i pedofilią w Kłodzku. Zamieszana w nią jest była działaczka Koalicji Obywatelskiej Kamila L.
„Specjalność prawicy na całym świecie”
Chwilę po przegranym głosowaniu ws. odrzucenia weta prezydenta do rynku kryptoaktywów, szef Koalicji 13 Grudnia pojawił się przed KPRM na konferencji prasowej.
Posłowie opozycji prezentowali w Sejmie zdjęcia skazanej za przestępstwa seksualne Kamili L. z panem i panią Moniką Wielichowską, jak się pan do tego odniesie? Zawsze pan mówił, że transparentność i będzie pan dostępny dla mediów, pani Wielichowska unika tego tematu i mediów w tej sprawie. Jak pan ocenia jej postawę?
— zapytał redaktor Maciej Zemła z Telewizji wPolsce24.
Czytaj także
Obserwowaliśmy tego typu kampanie w USA, gdy mówiono, że Hillary Clinton handlowała dziećmi, było to również na Węgrzech, gdzie mówiono, że Peter Magyar upiekł psa w mikrofalówce. Tego typu spiny, które mają zohydzić polityków czy partie w oczach wyborców, to jest specjalność prawicy na całym świecie
— powiedział Tusk.
Zbrodnia pedofilii, jaka miała miejsce w Kłodzku, to była zbrodnia, która trwała za rządów pana Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobry, a sprawca był bezkarny, dopóki nie został aresztowany w Szwecji. Proceder trwał całe lata i jakoś prokuratury pana Ziobry to nie interesowało. Za naszych czasów sprawca został skazany na dożywocie. Jego małżonka, o którą pan pytał, została skazana w pierwszej instancji. Jest bardzo dużo falsyfikatów, w moim przypadku są też zdjęcia z imprezy, która zgromadziła dziesiątki tysięcy ludzi i mam prawdopodobnie z tysiąc zdjęć z ówczesnej manifestacji na rzecz UE. Każdego dnia podchodzą do mnie ludzie i chcą zdjęcia, taki był też ten przypadek
— dodał premier.
Czytaj także
„To jest wyjątkowo paskudne”
To jest wyjątkowo paskudne, chcieć zrobić współodpowiedzialną Monikę Wielichowską, za to, co się działo w Kłodzku. To wyjątkowo brudna i odrażająca polityka. Dla mnie istotne jest to, jak władza działa wtedy, gdy takie zło się dziej. Władza pisowska nie zrobiła wtedy nic. Gdy rządził PiS mieliśmy do czynienia z jednym przypadkiem niezwykle brutalnej pedofilii, która była ukrywana przez władzę, gdy sprawa trafiła do prokuratury, PiS ukręcił jej łeb. Mówimy o przypadku jednego z najważniejszych polityków PiS, prawej ręki Kaczyńskiego od mediów. Sprawa jest bardzo przykra. Syn tego polityka gwałcił przez lata. Do głowy mi nie przyszło, żeby wmawiać, że Kaczyński jest za to odpowiedzialny, ale są odpowiedzialni za to, że tej sprawie ukręcono łeb. Dopiero, gdy PiS stracił władzę, prokuratura wróciła do tej sprawy. Jeśli w Polsce miała miejsce polityczna afera pedofilii, to jest to oczywiście afera PiS
— zakończył szef Koalicji 13 Grudnia.
xyz/Kancelaria Premiera
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758199-tv-wpolsce24-pyta-o-klodzko-tusk-oczywiscie-wskazal-na-pis
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.