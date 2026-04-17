Wideo

Zaskakujący głos Jarosława Kaczyńskiego w sprawie kryptowalut! Co by z nimi zrobił? "To jest jeden wielki przekręt..."

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdjęciu prezes PiS Jarosław Kaczyński na Sali Plenarnej w Sejmie / autor: PAP/Tomasz Gzell
Nie mam żadnej możliwości zrealizowania tego w skali globalnej, zakazu kryptowalut. To jest jeden wielki przekręt, jedno wielkie nadużycie” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w Sejmie, odpowiadając na pytanie, dlaczego nie głosował ws. odrzucenia weta prezydenta Karola Nawrockiego do rynku kryptoaktywów.

Koalicja 13 Grudnia nie zebrała wystarczającej ilości szabel, żeby odrzucić weto prezydenta Karola Nawrockiego ws. rynku kryptoaktywów. Ekipa Donalda Tuska potrzebowała do tego większości bezwzględnej (minimum 263 głosy), udało jej się zebrać jedynie 243 posłów.

Jedno wielkie nadużycie”

„Dlaczego pan nie głosował ws. weta do kryptowalut” – zapytała Justyna Dobrosz-Oracz z TVP w likwidacji.

Po pierwsze, ta firma, o której premier tyle mówił, była bardzo zadowolona z tej ustawy. Chyba jednak miała rację. Jeśli chodzi o moje powstrzymanie się od głosowania, jestem zwolennikiem jednego rozwiązania. Nie mam żadnej możliwości zrealizowania tego w skali globalnej, zakazu kryptowalut. To jest jeden wielki przekręt, jedno wielkie nadużycie

— odpowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

xyz/Telewizja wPolsce24

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych