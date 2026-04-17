„Nie mam żadnej możliwości zrealizowania tego w skali globalnej, zakazu kryptowalut. To jest jeden wielki przekręt, jedno wielkie nadużycie” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w Sejmie, odpowiadając na pytanie, dlaczego nie głosował ws. odrzucenia weta prezydenta Karola Nawrockiego do rynku kryptoaktywów.
Koalicja 13 Grudnia nie zebrała wystarczającej ilości szabel, żeby odrzucić weto prezydenta Karola Nawrockiego ws. rynku kryptoaktywów. Ekipa Donalda Tuska potrzebowała do tego większości bezwzględnej (minimum 263 głosy), udało jej się zebrać jedynie 243 posłów.
Czytaj także
„Jedno wielkie nadużycie”
„Dlaczego pan nie głosował ws. weta do kryptowalut” – zapytała Justyna Dobrosz-Oracz z TVP w likwidacji.
Po pierwsze, ta firma, o której premier tyle mówił, była bardzo zadowolona z tej ustawy. Chyba jednak miała rację. Jeśli chodzi o moje powstrzymanie się od głosowania, jestem zwolennikiem jednego rozwiązania. Nie mam żadnej możliwości zrealizowania tego w skali globalnej, zakazu kryptowalut. To jest jeden wielki przekręt, jedno wielkie nadużycie
— odpowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Czytaj także
