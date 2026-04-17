Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, którzy objęli swoje urzędy po złożeniu ślubowania wobec prezydenta, dalej wpisują się w polityczny atak na prezesa trybunału sędziego Bogdana Święczkowskiego. Złożyli na ręce PG Waldemara Żurka zawiadomienie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa, ponieważ nie dopuścił do orzekania pozostałej czwórki wybranych przez Sejm na sędziów TK, ale niezaprzysiężonych przez prezydenta. Prezes TK Święczkowski zareagował na to bardzo ostro. „To jest fałszywe zawiadamianie o przestępstwie” - czytamy w komunikacie trybunału, który także zawiadomił prokuraturę.
Marszałek Włodzimierz Czarzasty zorganizował 9 kwietnia w Sejmie pseudoślubowanie kandydatom wybranych przez większość rządzącą do Trybunału Konstytucyjnego. Próbował ominąć wyłączne prawo rezydenta do odebrania takiego ślubowania od przyszłych sędziów trybunału. Działania postkomunisty Czarzastego oczywiście nie rodzą żadnych skutków prawnych, ale mimo to, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Marcin Dziurda i Maciej Taborowski codziennie przyjeżdżają do TK i żądają wpuszczenia do gabinetów.
W teatrzyku pseudoślubowania Czarzastego uczestniczyło także dwoje sędziów, od których prezydent przyjął ślubowanie w pałacu prezydenckim: Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. Zgodnie z prawem objęli oni urząd sędziego TK, ale teraz wpisują się w ataki na prezesa TK sędziego Bogdana Święczkowskiego. Zawiadomili prokuraturę o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa.
„Nie przydzielono stanowisk”
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, którzy objęli swoje urzędy po ślubowaniu wobec prezydenta, złożyli na ręce PG Waldemara Żurka zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa TK. Zarzucają oni Bogdanowi Święczkowskiego to, że nie dopuścił do orzekania pozostałej czwórki wybranych, ale niezaprzysiężonych przez prezydenta. Zawiadomieniem Żurek pochwalił się na X.
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek złożyli dziś skierowane do mnie jako Prokuratora Generalnego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wybranych 13 marca 2026 r. przez Sejm RP sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej, Marcina Dziurdy i Macieja Taborowskiego.
Zawiadomienie dotyczy możliwego niedopełnienia obowiązków z art. 231 § 1 k.k. oraz naruszenia praw pracowniczych z art. 218 § 1a k.k.
Według treści zawiadomienia nowo wybranym sędziom TK nie przydzielono stanowisk pracy ani spraw do rozpoznania, a także nie podpisano z nimi wymaganych przepisami prawa dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.
To są bardzo poważne zarzuty. Art. 195 Konstytucji RP stanowi jasno, że sędziom Trybunału Konstytucyjnego zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
Postępowanie będzie prowadzone w Prokuraturze Krajowej
— poinformował minister Waldemar Żurek.
Fałszywe zawiadamianie o przestępstwie
Prezes Trybunału Konstytucyjnego zareagował na takie działania bardzo ostro. Nie tylko poinformował prokuraturę o fałszywym zawiadomieniu o przestępstwie, które złożyli Szostak i Bentkowska, ale także zlecił sprawdzenie, czy doszło do deliktu dyscyplinarnego Szostka i Benkowskiej. Chodzi o udział w pseudoślubowaniu wobec Czarzastego.
Komunikat Prezesa TK w sprawie działań podejmowanych przez Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Pan Bogdan Święczkowski podjął działania zmierzające do skierowania do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego, tj. fałszywego zawiadamiania o przestępstwie.
Ponadto zlecił analizy prawne w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zawiadamiających, także w zakresie „występu” w Sejmie RP. Prezes TK z ubolewaniem przyjmuje fakt, że zamiast troski o ochronę praworządności, wybrano drogę dalszego pogłębiania chaosu konstytucyjnego i paraliżowania Trybunału broniącego obywatelskich wolności i praw
— czytamy w komunikacie Trybunału Konstytucyjnego.
Opary absurdu
Czy działania podejmowane przez prokuraturę Żurka wobec prezesa sędziego Bogdana Święczkowskiego zapowiadają rychłe siłowe wejście służb do Trybunału Konstytucyjnego? Trudno wykluczyć, że właśnie jesteśmy świadkami przyspieszenia działań obecnej władzy w tym kierunku. Dla przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa to, co robi Żurek nie tylko wykracza poza granice prawa, ale także zdrowego rozsądku.
Wkraczamy w kolejne rejony absurdu
— skomentowała poczynania Żurka przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Przewodnicząca KRS Pawełczyk-Woicka nie ma wątpliwości, że sędziowie Szostek i Bentkowska dali się - mimo złożenia ślubowania wobec prezydenta - wciągnąć w ten teatrzyk i są pod presją.
