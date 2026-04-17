„Jeśli chodzi o panią marszałek Monikę Wielichowską, pan marszałek Włodzimierz Czarzasty był łaskaw oświadczyć, że nasz wniosek o odwołanie nie będzie głosowany, nie będzie też przedmiotem dyskusji. Nie ma takiego przepisu, który go zmusza do tego, żeby to zrobił, ale skoro tego nie robi, to złożymy wniosek o odwołanie pana Czarzastego i tamta sprawa pani Wielichowskiej niewątpliwie stanie. To jest decyzja nie do przyjęcia, potocznie nazywając bezczelna” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej w Sejmie, odpowiadając na pytanie Telewizji wPolsce24.
„Czy pana zdaniem aferą kłodzką powinna zająć się komisja śledcza? Politycy opozycji żądają dymisji marszałek Moniki Wielichowskiej, za co pana zdaniem?” - zapytała reporterka Telewizji wPolsce24 Dominika Celińska.
Jeśli chodzi o komisję śledczą, to z jednej strony tak, ale z drugiej mam w sobie elementy sceptycyzmu. W dotychczasowej praktyce na czele komisji śledcze stają przedstawiciele większości, to czasem nie przeszkadza. Na pewno to jest sprawa do bardzo poważnego rozważenia. Przede wszystkim porządnego śledztwa. Komisja śledcza powinna działać wtedy, gdy inne instytucje, które powinny się takimi sprawami zajmować zawodzą
— wyjaśnił prezes PiS.
