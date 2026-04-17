Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej ostrzegł osoby tworzące stowarzyszenie Rozwój Plus, że jeśli będą dalej w nim działać, a jego charakter się nie zmieni, to nie znajdą się już na listach PiS-u. „Jeżeli będą padały takie sformułowania, które padały niestety także z ust bardzo ważnych osób, że to jest pewna nowa propozycja dla pewnego typu elektoratu, to jest to przedsięwzięcie partyjne w takim razie, to trzeba wybrać i jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie i będą wyciągane także inne wnioski wynikające ze statutu związane z tego rodzaju aktywnością” - ostrzegł Jarosław Kaczyński.
Prezes PiS odniósł się do komunikatu rzecznika PiS o tym, że stowarzyszenie tworzone przez Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus jest sprzeczne ze statutem PiS-u.
To jest decyzja stwierdzająca, że przypomina się statutu, który wyraźnie zakazuje udziału w innych organizacjach politycznych, a w naszej ocenie to, co zostało powołane, ma właśnie taki charakter i zaczyna budować struktury lokalne i porównywanie jej z innymi stowarzyszeniami, w których rzeczywiście są członkowie PiS-u, w tym także parlamentarzyści (…) nie ma sensu, bo to jest inny wymiar i tam nie dostrzegamy żadnego dążenia do tego, żeby to zmienić w organizację stricte polityczną. Działalność OdNowy RP ja osobiście traktuję jak bardzo pożyteczną
— mówił Jarosław Kaczyński.
Tu jest sytuacja prosta – chcemy stworzyć, taka padła propozycja, nowe forum, ponieważ padały tego rodzaju stwierdzenia, że dla niektórych posłów nie ma odpowiedniego terenu działania, odpowiednich instytucji do działania, więc zapowiedzieliśmy ich stworzenie. To powinno wystarczyć. Statut jest równy dla wszystkich. Art. 6 jest zupełnie jasny i w związku z tym, jeżeli ta działalność będzie kontynuowana w tych formach – bo te formy można zmienić właśnie w tym kierunku OdNowy i wtedy jest wszystko w porządku – natomiast w tym formach, które mamy obecnie, jeżeli będą padały takie sformułowania, które padały niestety także z ust bardzo ważnych osób, że to jest pewna nowa propozycja dla pewnego typu elektoratu, to jest to przedsięwzięcie partyjne w takim razie, to trzeba wybrać i jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie i będą wyciągane także inne wnioski wynikające ze statutu związane z tego rodzaju aktywnością
— zaznaczył.
„To jest na szkodę Polski”
Mam wielką nadzieję na to, że ci, którzy podjęli te działania, zrozumieją, że działają na szkodę nie tylko PiS-u, (…) natomiast to jest na szkodę Polski. Dzisiaj mamy fatalną władzę w Polsce i trzeba ją zmienić, ale dzielenie się nie prowadzi do takiej zmiany. Nie ma żadnych przeszkód, to chcę podkreślić, w szczególności dla pana premiera Morawieckiego, który ma już dzisiaj wiele możliwości działania, ma swój zespół, (…) jest przewodniczącym EKR-u (…), to naprawdę nie jest mało. Ma też inne możliwości działania, odbywa też mnóstwo spotkań, często bardzo udanych, nie kwestionujemy tego, chodzi tylko o to, by to nie prowadziło do takiej sytuacji, w której będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju pasożytnictwem, to znaczy przy pomocy instytucji i możliwości naszej partii będzie się tworzyło partię nową, która nie jest w tej chwili w żadnym razie potrzebna polskiej scenie politycznej. Potrzebna jest jedność PiS-u, szerzej jedność prawicy i to może doprowadzić do zmiany, której oczekujemy
— mówił lider PiS.
Jarosław Kaczyński nawiązał do wczorajszego posiedzenia Komitetu Politycznego PiS.
Dyskusja na posiedzeniu byłą spokojna, kulturalna. Był różne diagnozy odnoszące się co do (…) pewnych potencjalnych możliwości, postaw społecznych. Tutaj była pewna różnica zdań, ale ona w najmniejszym stopniu nie sprawia przesłanek do jakiegoś rozłamu, natomiast jeżeli ktoś podejmuje działania organizacyjne tego typu, o których tutaj mówimy, to niestety trzeba zakładać, że przynajmniej bierze to pod uwagę, a jeżeli bierze to pod uwagę, to szkodzi
— powiedział.
Czy Mateusz Morawiecki zostanie wyrzucony z PiS, jeśli będzie działał w ramach stowarzyszenia Rozwój Plus?
To wszystko zależy od charakteru tego stowarzyszenia. (…) Konsekwencje są równe dla wszystkich
— podkreślił.
