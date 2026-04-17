„Prezes Kaczyński i przewodniczący Błaszczak przestraszyli się prawdy o kryptoaferze PiS i nie zagłosowali za wetem prezydenta! Zostawili cały swój klub na spalonym” - napisał Donald Tusk po porażce Koalicji 13 Grudnia ws. odrzucenia weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. W sieci pojawiło się wiele komentarzy krytykujących jego wpis.
Koalicja 13 Grudnia przegrała po raz drugi. Ekipie Donalda Tuska nie udało się odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego ws. rynku kryptowalut. Swoim zwyczajem, szef rządu postanowił zatem zaatakować Prawo i Sprawiedliwość.
Czytaj także
Tusk milczy ws. afer swoich ludzi
Dęty wpis Tuska wywołał falę komentarzy, które odwołują się do ostatnich afer środowisk lewicowo-liberalnych. W tym pedofilię w Kłodzku czy powiązania Romana Giertycha z Rosjanami.
Panie Donaldzie Tusku, do ataków jest Pan pierwszy, ale gdy wybuchła afera pedofilska w Pańskim środowisku, nagle zapada cisza. Gdzie ta odwaga i przejrzystość, o której tak często Pan mówi?
— odpowiedział były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Może ma Pan coś do powiedzenia o aferze w Kłodzku, wrastającym paznokciu czy doniesieniach o „Francuzce” Giertycha?
— skomentował poseł PiS Radosław Fogiel.
O aferze z Kłodzka Pan mówi?
— zapytał szef klubu PiS w Radzie Miasta Kielce Marcin Stępniewski.
I dlatego Żurek odsuwa od śledztwa dotyczącego Zondacrypto jednego z nielicznych prokuratorów, którzy faktycznie rozumieją kryptowaluty i przez lata zdążyli dobrze poznać mechanizmy działania Zondacrypto oraz Przemysława Krala? I zupełnym przypadkiem robi to za pośrednictwem prokuratora, który wcześniej nadzorował umorzenie sprawy Romana Giertycha?
— skomentował Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.
Przecież „kryptoafera” to fałszywa afera…
— stwierdziła poseł Lewicy Anna Maria Żukowska.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758191-pobity-tusk-kasa-pis-dostal-mocne-odpowiedzi
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.