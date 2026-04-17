Agnieszka Holland brylowała w programie Doroty Wysockiej-Schnepf w programie TVP w likwidacji. W pewnym momencie reżyser, mówiąc o Viktorze Orbanie, wypaliła: Ten knur! Prowadząca nie kryła entuzjazmu. - O! Nie będę cię powstrzymywać - zachęcała Wysocka-Schnepf.
Wysocka-Schnepf: Ale że Orban oddał władzę…
Fragment z obrażaniem węgierskiego polityka TVP w likwidacji wyeksponowało na platformie X, podkreślając niewybredny epitet, jakim posłużyła się artystka, opisująca złożoną politykę węgierską.
Początkowo Wysocka-Schnepf nie mogła się nadziwić, że Viktor Orban oddał po przegranych wyborach władzę. Wbrew wcześniejszym plotkom o każdym rodzaju walki, jaki miałaby podjąć dotychczasowa władza w Budapeszcie, by nie oddać rządów, premier Węgier szybko pogratulował Peterowi Magyarowi zwycięstwa w wyborach.
Agnieszka Holland wyjaśniła jednak, że Orban nie miał po prostu innego wyjścia, bo opozycja zdobyła większość konstytucyjną.
Orban nie miał manewru tak naprawdę poza wojną domową. A on jest zbyt doświadczonym i cwanym politykiem, żeby w takiej sytuacji prowokować wojnę domową
— analizowała Holland.
To byłby koniec!
— potwierdziła Wysocka-Schnepf rozkładając ręce w dramatycznym geście.
To byłby…tak
— odpowiedziała Holland.
Holland: Ten knur…
Potem reżyser mówiła, że Viktor Orban liczy, że nowe rządy zajmą tylko jedną kadencję, ponieważ sytuacja ekonomiczna Węgier jest potwornie trudna, co Orban, jak zaznaczyła, wie najlepiej, i według artystki: „nawet zastrzyki z Unii tych pieniędzy, które były zablokowane, tego nie zmienią, ponieważ jest kryzys światowy, który się zbliża”.
I może się pogorszyć, bo Magyar jest niedoświadczonym w rządzeniu, ponieważ ludzie, który go otaczają na ogół są nowicjuszami. No, to że po prostu po czterech latach to wszystko się jakby wypali ta nadzieja i on odzyska…znaczy ten knur odzyska…
— ciągnęła, początkowo niepewnie się uśmiechając.
Na to jakby czekała prowadząca program.
O! Nie będę cię powstrzymywać w żadnym wypadku
— skomentowała cała w uśmiechach.
Wysocka-Schnepf: Znamy tę publiczną telewizję…
Atmosfera w studiu od razu się ożywiła. Agnieszka Holland mówiła, że najbardziej podobało się, jak sam Magyar się nie powstrzymywał i nie oszczędzał swoich rozmówców podczas wystąpienia w telewizji publicznej.
Tu zatrzymała się chwilę na komentarz, powtarzając słowo „publicznej” i pokazują gest, że bierze słowo w cudzysłów.
To również nie umknęło prowadzącej.
No tak, publicznej, znamy tę publiczną telewizję
— powiedziała z ironią.
I tak trzeba!
— podkreśliła Wysocka-Schnepf, odnosząc się do wulgarnego języka debaty.
To chyba jest takie oczekiwanie społeczne, żeby twardo…
— podsumowała z zaangażowaniem prowadząca telewizji publicznej w likwidacji.
