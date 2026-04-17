WIDEO

Głupiej się nie da! Agnieszka Holland o Orbanie: "Ten knur". Dorota Wysocka-Schnepf: O! Nie będę cię powstrzymywać

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Agnieszka Holland obrażała Viktora Orbana w TVP w likwidacji / autor: Fratria/X/tvp_info
Agnieszka Holland brylowała w programie Doroty Wysockiej-Schnepf w programie TVP w likwidacji. W pewnym momencie reżyser, mówiąc o Viktorze Orbanie, wypaliła: Ten knur! Prowadząca nie kryła entuzjazmu. - O! Nie będę cię powstrzymywać - zachęcała Wysocka-Schnepf.

Wysocka-Schnepf: Ale że Orban oddał władzę…

Fragment z obrażaniem węgierskiego polityka TVP w likwidacji wyeksponowało na platformie X, podkreślając niewybredny epitet, jakim posłużyła się artystka, opisująca złożoną politykę węgierską.

Początkowo Wysocka-Schnepf nie mogła się nadziwić, że Viktor Orban oddał po przegranych wyborach władzę. Wbrew wcześniejszym plotkom o każdym rodzaju walki, jaki miałaby podjąć dotychczasowa władza w Budapeszcie, by nie oddać rządów, premier Węgier szybko pogratulował Peterowi Magyarowi zwycięstwa w wyborach.

Agnieszka Holland wyjaśniła jednak, że Orban nie miał po prostu innego wyjścia, bo opozycja zdobyła większość konstytucyjną.

Orban nie miał manewru tak naprawdę poza wojną domową. A on jest zbyt doświadczonym i cwanym politykiem, żeby w takiej sytuacji prowokować wojnę domową

— analizowała Holland.

To byłby koniec!

— potwierdziła Wysocka-Schnepf rozkładając ręce w dramatycznym geście.

To byłby…tak

— odpowiedziała Holland.

Holland: Ten knur…

Potem reżyser mówiła, że Viktor Orban liczy, że nowe rządy zajmą tylko jedną kadencję, ponieważ sytuacja ekonomiczna Węgier jest potwornie trudna, co Orban, jak zaznaczyła, wie najlepiej, i według artystki: „nawet zastrzyki z Unii tych pieniędzy, które były zablokowane, tego nie zmienią, ponieważ jest kryzys światowy, który się zbliża”.

I może się pogorszyć, bo Magyar jest niedoświadczonym w rządzeniu, ponieważ ludzie, który go otaczają na ogół są nowicjuszami. No, to że po prostu po czterech latach to wszystko się jakby wypali ta nadzieja i on odzyska…znaczy ten knur odzyska…

— ciągnęła, początkowo niepewnie się uśmiechając.

Na to jakby czekała prowadząca program.

O! Nie będę cię powstrzymywać w żadnym wypadku

— skomentowała cała w uśmiechach.

Wysocka-Schnepf: Znamy tę publiczną telewizję…

Atmosfera w studiu od razu się ożywiła. Agnieszka Holland mówiła, że najbardziej podobało się, jak sam Magyar się nie powstrzymywał i nie oszczędzał swoich rozmówców podczas wystąpienia w telewizji publicznej.

Tu zatrzymała się chwilę na komentarz, powtarzając słowo „publicznej” i pokazują gest, że bierze słowo w cudzysłów.

To również nie umknęło prowadzącej.

No tak, publicznej, znamy tę publiczną telewizję

— powiedziała z ironią.

I tak trzeba!

— podkreśliła Wysocka-Schnepf, odnosząc się do wulgarnego języka debaty.

To chyba jest takie oczekiwanie społeczne, żeby twardo…

— podsumowała z zaangażowaniem prowadząca telewizji publicznej w likwidacji.

SC/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych