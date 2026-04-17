„W swoim wystąpieniu odbiegał pan od przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym. W związku z tym powinienen pana przywołać do rzeczy oraz zgodnie z art. 175 ust. 2 regulaminu Sejmu odebrać panu głos. Ale ponieważ dziś chcę łagodzić atmosferę, to tego nie zrobiłem” - powiedział Włodzimierz Czarzasty zwracając się do szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego.
Dziś w Sejmie odbyło się drugie głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta Karola Nawrockiego ws. rynku kryptoaktywów. Koalicja 13 Grudnia potrzebowała 2/3 (263 głosów), żeby to zrobić, ale Donald Tusk zdołał zebrać zaledwie 243 szable - weto zostało utrzymane.
Podczas obrad obecny był minister Zbigniew Bogucki, który w swoim wystąpieniu odniósł się do głosowania oraz bezpodstawnych ataków ekipy Tuska na prezydenta Nawrockiego, za jego rzekomą prorosyjskość. Wystarczy przypomnieć, że głowa państwa znajduje się na liście ściganych przez Kreml…
„To się już więcej nie powtórzy”
Włodzimierzowi Czarzastemu najwyraźniej nie spodobało się, że szef KPRP obalił narrację Koalicji 13 Grudnia i przypomniał, kto w polskiej polityce jest tak naprawdę prorosyjski (Tusk i Czarzasty).
W swoim wystąpieniu odbiegał pan od przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym. W związku z tym powinienem pana przywołać do rzeczy oraz zgodnie z art. 175 ust. 2 regulaminu Sejmu odebrać panu głos. Ale ponieważ dziś chcę łagodzić atmosferę, to tego nie zrobiłem. Ale przy całej izbie pana informuję, to się już więcej nie powtórzy
— powiedział Czarzasty.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758187-co-za-buta-tak-czarzasty-probowal-pogrozic-ministrowi
