Pilny komunikat Michała Dworczyka po rozmowie z Mateuszem Morawieckim! "Naprawdę – więcej uśmiechu, mniej spinu"

autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Europoseł PiS Michał Dworczyk po rozmowie z byłym premierem i posłem PiS Mateuszem Morawieckim zdementował informacje o tym, że Mateusz Morawiecki miał odrzucić wyjście na wspólną konferencję prasową w Przemysławem Czarnkiem. Wczoraj informował o tym portal wPolityce.pl.

Mateusz Morawiecki przedwczoraj powołał stowarzyszenie Rozwój Polski. W jego składzie ma być kilkudziesięciu posłów PiS. Wczoraj wieczorem rzecznik PiS Rafał Bochenek po posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego PiS poinformował, że stowarzyszenie to ” jest sprzeczne ze statutem PiS, a to rodzi konsekwencje dyscyplinarne”.

Portal wPolityce.pl podał wczoraj, że w czasie posiedzenia posiedzenia Komitetu Politycznego PiS prof. Czarnek zaproponował Mateuszowi Morawieckiemu wspólne wyjście do mediów i ogłoszenie końca sporu w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki miał jednak nie odpowiedzieć na tę propozycję i wyjść z posiedzenia.

To po prostu nieprawda”

Uwaga, pilne! Jestem po rozmowie z Mateuszem Morawieckim – uporządkujmy fakty i przetnijmy kolejne manipulacje. Dla przypomnienia: jeszcze wczoraj Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek stali ramię w ramię obok Prezesa Jarosława Kaczyńskiego na wspólnej konferencji

— podkreślił teraz na platformie X Michał Dworczyk.

Nie było żadnego odrzucenia wspólnej konferencji prasowej ani innego wydarzenia z Przemysławem Czarnkiem. To po prostu nieprawda. Najsilniejsze Prawo i Sprawiedliwość to takie, w którym działamy wspólnie i mam nadzieję, że po uzgodnieniu formuły, takie wydarzenie się odbędzie. Naprawdę – więcej uśmiechu, mniej spinu

— dodał.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

