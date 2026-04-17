Europoseł PiS Michał Dworczyk po rozmowie z byłym premierem i posłem PiS Mateuszem Morawieckim zdementował informacje o tym, że Mateusz Morawiecki miał odrzucić wyjście na wspólną konferencję prasową w Przemysławem Czarnkiem. Wczoraj informował o tym portal wPolityce.pl.
Mateusz Morawiecki przedwczoraj powołał stowarzyszenie Rozwój Polski. W jego składzie ma być kilkudziesięciu posłów PiS. Wczoraj wieczorem rzecznik PiS Rafał Bochenek po posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego PiS poinformował, że stowarzyszenie to ” jest sprzeczne ze statutem PiS, a to rodzi konsekwencje dyscyplinarne”.
Portal wPolityce.pl podał wczoraj, że w czasie posiedzenia posiedzenia Komitetu Politycznego PiS prof. Czarnek zaproponował Mateuszowi Morawieckiemu wspólne wyjście do mediów i ogłoszenie końca sporu w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki miał jednak nie odpowiedzieć na tę propozycję i wyjść z posiedzenia.
„To po prostu nieprawda”
Uwaga, pilne! Jestem po rozmowie z Mateuszem Morawieckim – uporządkujmy fakty i przetnijmy kolejne manipulacje. Dla przypomnienia: jeszcze wczoraj Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek stali ramię w ramię obok Prezesa Jarosława Kaczyńskiego na wspólnej konferencji
— podkreślił teraz na platformie X Michał Dworczyk.
Nie było żadnego odrzucenia wspólnej konferencji prasowej ani innego wydarzenia z Przemysławem Czarnkiem. To po prostu nieprawda. Najsilniejsze Prawo i Sprawiedliwość to takie, w którym działamy wspólnie i mam nadzieję, że po uzgodnieniu formuły, takie wydarzenie się odbędzie. Naprawdę – więcej uśmiechu, mniej spinu
— dodał.
