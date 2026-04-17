„‘Putin to nasz człowiek w Polsce’, kto to powiedział? Donald Tusk. ‘Nikt w Polsce nie zapomniał i nie ma zamiaru zapomnieć, ile krwi zostawili na naszej ziemi żołnierze radzieccy, kiedy wyzwalali Polskę’, kto to powiedział? Donald Tusk. ‘Gaz w relacjach nie może być i nie powinien być przedmiotem polityki, a wyłącznie dobrze pojętego wspólnego interesu”, kto to powiedział? Donald Tusk. Można by tak bardzo długo’ - powiedział szef Kancelarii Prezydenta EP Zbigniew Bogucki z mównicy sejmowej. Prezydencki minister odniósł się w ten sposób do ataków Koalicji 13 Grudnia na głowę państwa, któremu ekipa Tuska zarzuca prorosyjskość.
Chcieliście osadzić sprawę w bardzo dla was nie wygodnym temacie, waszego stosunku i polityki do Rosji. Zrobić cuchnący sos kłamstwa i kalumnii, żeby obciążać prezydenta Karola Nawrockiego za relację z Władimirem Putinem. Prezydent bardzo jasno mówi: „Putin jest zbrodniarzem”, mówił to Viktorowi Orbanowi: „Nie rób deali z Putinem”. Mówił na Węgrzech także o tym, że jest alternatywa. Albo pan premier tego nie wie albo działa świadomie. Prezydent zaproponował Orbanowi, że może kupować gaz, który będzie szedł przez Polskę, czy pan premierze takie coś zaproponował, czy się po prostu odwrócił plecami i udawał, że jest antyputinowski? Nie zrobił pan tego i kłamie na temat prezydenta
— powiedział Bogucki.
Czytaj także
— dodał prezydencki minister.
Czytaj także
Na koniec zwrócił się do Włodzimierza Czarzastego.
Gdyby pan zachowywał się poza izbą, w tak zrównoważony sposób, jak przed chwilą, to by było dobrze. Ale pan używa słów niegodnych wobec prezydenta, w sytuacji, gdy pan należał nie tyle do partii komunistycznej, ale wtedy, gdy był realizowany ruski scenariusz na polsko-białoruskiej granicy, głosował przeciwko temu i mówił, że trzeba budować relacje z Rosją. To jest wasza odpowiedzialność i wasze kłamstwa
— zakończył szef KPRP.
Czytaj także
