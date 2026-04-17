Sejm, który ma dzisiaj głosować nad kwestią weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach, był świadkiem poważnego zamieszania. Na Sali Plenarnej doszło do awantury pomiędzy posłami, a powodem była próba przypomnienia politykom Koalicji 13 Grudnia o aferze pedofilsko-zoofilskiej w Kłodzku.
W pewnym momencie obrad Dariusz Matecki z PiS zaprezentował sporych rozmiarów zdjęcie, na którym widać Donalda Tuska z Kamilą L., która została skazana w związku z aferą pedofilsko-zoofilską.
Zdjęcie wywołało reakcję polityków Koalicji 13 Grudnia, którzy ruszyli w stronę posła PiS. Wśród nich prym wiódł Witold Zembaczyński. Doszło do spięcia, w którym udział wzięli również Jakub Rutnicki z KO oraz posłowie PiS.
Wyrzucenie z obrad
Zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu
— powiedział marszałek Włodzimierz Czarzasty.
Przywołuję pana do porządku
— powtarzał w kierunku Mateckiego.
Z sali rozległo się:
Przecz z komuną.
Marszałek Sejmu zdecydowało o usunięciu z obrad Sejmu Dariusza Mateckiego, a także Michała Wosia, który prezentował kolejną grafikę, tym razem z udziałem Moniki Wielichowskiej.
