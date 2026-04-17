Awantura w Sejmie! Posłowie prawie skoczyli sobie do oczu. W tle afera pedofilska z Kłodzka. "Przecz z komuną"

Awantura w Sejmie / autor: screenshot/sejm.gov.pl
Sejm, który ma dzisiaj głosować nad kwestią weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach, był świadkiem poważnego zamieszania. Na Sali Plenarnej doszło do awantury pomiędzy posłami, a powodem była próba przypomnienia politykom Koalicji 13 Grudnia o aferze pedofilsko-zoofilskiej w Kłodzku.

W pewnym momencie obrad Dariusz Matecki z PiS zaprezentował sporych rozmiarów zdjęcie, na którym widać Donalda Tuska z Kamilą L., która została skazana w związku z aferą pedofilsko-zoofilską.

Zdjęcie wywołało reakcję polityków Koalicji 13 Grudnia, którzy ruszyli w stronę posła PiS. Wśród nich prym wiódł Witold Zembaczyński. Doszło do spięcia, w którym udział wzięli również Jakub Rutnicki z KO oraz posłowie PiS.

Wyrzucenie z obrad

Zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu

— powiedział marszałek Włodzimierz Czarzasty.

Przywołuję pana do porządku

— powtarzał w kierunku Mateckiego.

Z sali rozległo się:

Przecz z komuną.

Marszałek Sejmu zdecydowało o usunięciu z obrad Sejmu Dariusza Mateckiego, a także Michała Wosia, który prezentował kolejną grafikę, tym razem z udziałem Moniki Wielichowskiej.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

