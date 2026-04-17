Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku z dopuszczeniem do udziału w niejawnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego osoby nieuprawnionej. Chodzi Sławomira Cenckiewicza. Dwa dni temu Naczelny Sąd Administracyjny swoim wyrokiem potwierdził, że szefowi BBN nie można było cofnąć poświadczeń dostępu do informacji niejawnych.
wniosek ABW
Sprawa dotyczy zawiadomienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na udziale w lutowym posiedzeniu RBN osoby bez prawa dostępu do informacji niejawnych, którą - jak wskazywała ABW - miał być Sławomir Cenckiewicz.
Organizator powinien zapewnić, że wszystkie osoby, które tam przebywają, mają odpowiednie certyfikaty i dostęp do informacji niejawnych. Okazało się, że jedna osoba, oczywiście pan Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nie ma takiego dostępu
— wyjaśniał wówczas rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Prokuratura wszczyna postępowanie
Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała o wszczęciu postępowania w sprawie niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych przez funkcjonariuszy publicznych z Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Śledczy poinformowali, że chodzi o dopuszczenie do udziału w posiedzeniu RBN, które miało charakter niejawny i było oznaczone klauzulą „zastrzeżone” osoby nieuprawnionej do zapoznania się z informacjami niejawnymi, których ujawnienie mogło narazić na szkodę interes publiczny. W komunikacie podkreślono, że czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.
Prokuratura wskazała, że decyzja została podjęta „po przeprowadzeniu analizy przekazanego do prokuratury materiału dowodowego oraz przesłuchaniu zawiadamiającego Ministra-Członka Rady Ministrów Koordynatora Służb Specjalnych”.
NSA zdecydował
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, które uchyliły decyzję o cofnięciu obecnemu szefowi BBN Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa uprawniających go do dostępu do informacji niejawnych.
Sąd nie przychylił się do wniosku Cenckiewicza o umorzenie kontrolnego postępowania sprawdzającego, pozostawiając to w gestii organu. Co, jak podkreślił Cenckiewicz, stanowi ono dowód, że „nigdy nie utracił dostępu do informacji niejawnych”.
Wyrok NSA taki, jak rozumie go Dobrzyński
Postanowienie NSA na swój sposób interpretuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Uznał on, że wyrok NSA nie oznacza, iż Cenckiewicz automatycznie odzyskał dostęp do informacji niejawnych.
Wprost przeciwnie. Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów
— wskazał Dobrzyński.
„Zaślepiony nienawiścią rząd bezprawia”
Do sprawy odniósł się w rozmowie z PAP gen. bryg. Jarosław Stróżyk, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która prowadziła postępowanie ws. poświadczeń Cenckiewicza. Jak mówił, wyrok NSA „oznacza tyle, że musimy zastosować się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego”, który uchylił decyzję SKW dot. odebrania poświadczeń szefowi BBN.
Szef SKW podkreślił jednocześnie, że wyrok nie unieważnił, a uchylił decyzję SKW ws. Cenckiewicza, co oznacza pozostawienie pola do ponownego zajęcia się sprawą.
Z kolei zdaniem szefa prezydenckiej kancelarii Zbigniewa Boguckiego wyrok NSA to:
Całkowita klęska rządowej machiny propagandy oraz kłamstwa z twarzą ORMOwca.
Bogucki we wpisie na X stwierdził też, że:
Takim samym blamażem zaślepionego nienawiścią rządu bezprawia, zakończy się sprawa z zawiadomienia ABW dot. dopuszczenia szefa BBN do udziału w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego oraz inne postępowania hurtowo wszczynane tylko i wyłącznie z politycznej, chorej zajadłości, bez żadnych podstaw prawnych.
Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego 11 lutego br. Rada Bezpieczeństwa Narodowego dotyczyła m.in. pożyczki z programu SAFE.
SC/PAP
