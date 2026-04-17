Dziś w Sejmie odbyło się głosowanie ws. weta prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o rynku kryptoaktywów. Za odwołaniem opowiedziało się 243 posłów, przeciwko 191, 3 wstrzymało się od głosu. Weto głowy państwa zostało utrzymane.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwa razy rządową ustawę o rynku kryptowalut. Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki tłumaczył wcześniej, że głowa państwa „nie kwestionuje samej idei regulacji rynku, lecz konkretne, złe rozwiązania tej ustawy. Weto prezydenta nie jest skierowane przeciwko objęciu rynku kryptoaktywów regulacją jako taką”.
Głosowanie ws. odrzucenia weta
Za chwile będzie rozpoznawane weto prezydenta, chyba pierwszy raz w historii parlamentu po raz drugi. Nie ma refleksji po stronie premiera i rządu. Ustawa zakwestionowano w tym kształcie, nie gwarantowała automatycznie silniejszej ochrony polskich konsumentów, państwo o tym doskonale wiecie. Nadmierna restrykcyjność mogłaby prowadzić do przeniesienia działalności poza Polskę, osłabienia realnej ochrony obywateli, to jest niezwykle ważne. Chcieliście wypchać podmioty, a z drugiej strony umyć ręce od ochrony obywateli. Rządzenie polega na tym, że bierze się problemy na własne barki, a nie rezygnuje
— powiedział Bogucki przed dzisiejszym głosowaniem.
Koalicja 13 Grudnia postanowiła po raz drugi poddać pod głosowanie odrzucenie weta głowy państwa.
Żeby odrzucić weto prezydenta ekipa Donalda Tuska potrzebowała 2/3, co oznaczało 263 głosów.
Za odrzuceniem głosowało 243 posłów. Przeciwko opowiedziało się 191 parlamentarzystów. 3 wstrzymało się od głosu.
