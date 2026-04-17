„Uspokajam wszystkich zaniepokojonych ostatnimi „komunikacyjnymi perturbacjami”. PiS się nie podzieli” - zapewnił w mediach społecznościowych Joachim Brudziński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
Jedność w PiS jest jedyną gwarancją na odsunięcie Tuska i jego hunwejbinów od władzy.
— napisał Joachim Brudziński.
Kierownictwo PiS wie bardzo dobrze, że tylko front wszystkich patriotów pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego daje na to szansę
— zaznaczył.
— wskazał.
O co chodzi?
Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne ze statutem PiS, a to rodzi konsekwencje dyscyplinarne
— poinformował po posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego PiS rzecznik partii Rafał Bochenek. Dodał, że PiS zamierza powołać radę ekspercką, do której zaprosi członków stowarzyszenia.
Rzecznik PiS poinformował, że spotkanie prezydium Komitetu Politycznego PiS było kontynuacją przerwanego spotkania z początku tygodnia. Wśród tematów wymieniał bieżące kwestie polityczne oraz wewnętrzne sprawy partii, w tym plany Mateusza Morawieckiego ws. jego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Bochenek przekonywał, że rozmowa na temat stowarzyszenia odbyła się w „bardzo spokojnym tonie”.
