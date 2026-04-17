Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński w kuriozalny sposób atakował prezydenta Karola Nawrockiego z sejmowej mównicy. Sugerował, że jego weto wobec kontrowersyjnej ustawy o kryptoaktywach, może być powodowane chęcią… stworzenia własnego tokena. Przysłuchujący się temu szef KPRP Zbigniew Bogucki aż łapał się za głowę.
17 kwietnia odbędzie się głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Dzisiaj w Sejmie odbyła się intensywna debata dotycząca tej kwestii. Dzień wcześniej sejmowe komisje finansów i gospodarki opowiedziały się za uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów w dotychczasowym brzmieniu. Tym samym nie poparły wniosku prezydenta Karola Nawrockiego o ponowne rozpatrzenie tej ustawy.
Absurdalne oskarżenia
Podczas sejmowej dyskusji doszło do kuriozalnej wypowiedzi Witolda Zembaczyńskiego, posła Koalicji Obywatelskiej.
Wydaję mi się, że tu trzeba poszukać analogii do tej marki ciuszków, którą produkuje siostra pana prezydenta. Przyznajcie, kiedy jak na tych ciuszkach zarabiacie, będzie wyemitowany token „NowRocky”? A może to będzie token pana ministra Boguckiego? Może o to wam chodzi? Może chcecie wypuścić własne tokeny, własne kryptowaluty, bo macie się na kim wzorować, bo to przecież Trump i jego rodziny wypuścili tokeny, zarobili na tym miliardy i sobie skapitalizowali swoją własną sławę
— opowiadał.
Przyznaj się panie Bogucki, czy to jest właśnie cały modus operandi tych wet i całego blokowania regulacji tego rynku, że chcecie wypuścić własne tokeny i w końcu zarobić na tej polityce, bo już pierwsze tropy prowadzą do marki odzieżowej z tym bokserskim chomikiem
— grzmiał
Przysłuchujący się temu Zbigniew Bogucki śmiał się z absurdalnych słów padających z sejmowej mównicy i aż łapał się za głowę.
Adrian Siwek/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758168-kuriozalne-slowa-zembaczynskiego-bogucki-az-zlapal-sie-za-glowe
