Według naszych informacji w czasie posiedzenia posiedzenia Komitetu Politycznego PiS prof. Czarnek zaproponował Mateuszowi Morawieckiemu wspólne wyjście do mediów i ogłoszenie końca sporu w Prawie i Sprawiedliwości.
Mateusz Morawiecki nie odpowiedział jednak na tę propozycję i wyszedł z posiedzenia.
Rzecznik PiS poinformował, że spotkanie prezydium Komitetu Politycznego PiS było kontynuacją przerwanego spotkania z początku tygodnia.
red/wPolityce.pl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758166-nasz-news-czarnek-zlozyl-propozycje-morawieckiemu
