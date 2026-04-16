Lewica zamierza tylnymi drzwiami wprowadzać „homomałzeństwa w Polsce”. Wykorzystując skandaliczne wyroki sądów, chce ona masowo legalizować związki homoseksualne zawarte poza granicami naszego kraju.
We wszystkich miastach, w których rządzi Lewica, będziemy wykonywać wyroki europejskich i polskich sądów w sprawie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Każda rodzina musi być chroniona przez państwo
— napisał w mediach społecznościowych Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, lider Lewicy.
O co chodzi?
20 marca br. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podjął bulwersującą decyzję i uchylił wyrok stołecznego sądu administracyjnego oraz decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Jednocześnie zobowiązał kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do przeniesienia do polskiego rejestru takiego aktu małżeństwa.
Następni, jak poinformował radca prawny Oskar Hładki, „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. wydał nieprawomocny wyrok nakazujący przetranskrybowanie niemieckiego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn i ujęcie go w rejestrze stanu cywilnego w Polsce”
Adrian Siwek/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758162-czarzasty-zapowiada-lewica-bedzie-legalizowac-homomalzenstwa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.