Szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz miał dziś rano zeznawać w stołecznej Prokuraturze Okręgowej w związku ze śledztwem dotyczącym tzw. zamachu stanu. Choć nie stawił się, nie przeszkodziło mu to opowiadać na antenie TVP Info w likwidacji o konieczności „rozliczenia” byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Mecenas Bartosz Lewandowski przypomniał, że Śliz to nie jedyny polityk obecnej większości sejmowej, który nie stawił się w prokuraturze. „Poprzednio nie stawiła się także posłanka Gasiuk-Pihowicz oraz Szymon Hołownia, który odmówił udziału w czynności. Taki szacunek dla prawa. Albo obawa przed trudnymi pytaniami” - ocenił Lewandowski.
Parlamentarzyści i ministrowie koalicji 13 grudnia, gdy chodzi o polityków opozycji, zawsze przemawiają z pozycji wyższości moralnej i usta mają pełne słów o „równości wobec prawa”, praworządności i wartościach demokratycznych. Kiedy jednak przychodzi co do czego… lekceważą instytucje, do których upolitycznienia sami przyłożyli rękę.
„Taki szacunek dla prawa"
W związku ze śledztwem dotyczącym tzw. zamachu stanu do prokuratury miał stawić się dziś na godzinę 10 Paweł Śliz, szef klubu parlamentarnego i poseł Polski2050. Wydawać by się mogło, że spokojnie zdąży, nawet, jeśli o 7:45 będzie gościł na antenie TVP Info w likwidacji. Zwłaszcza, że nie przedłożył usprawiedliwienia. Czy jednak udało mu się dotrzeć do Prokuratury Okręgowej?
Pan poseł Paweł Śliz miał czas, aby rano być w telewizji, ale o 10.00 bez usprawiedliwienia nie stawił się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, aby złożyć zeznania w śledztwie dotyczącym tzw. zamachu stanu
— napisał mec. Bartosz Lewandowski na portalu X.
Poprzednio nie stawiła się także posłanka Gasiuk-Pihowicz oraz Szymon Hołownia, który odmówił udziału w czynności. Taki szacunek dla prawa. Albo obawa przed trudnymi pytaniami
— ocenił.
Dodajmy, że Śliz - jak na ironię - wiele mówił w neo-TVP m.in. o sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Uważam, że sąd za długo zwleka z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobrą
— przekonywał poseł.
Ja uważam, że Zbigniew Ziobro powinien być przede wszystkim rozliczony przez polski wymiar sprawiedliwości. Powinien być doprowadzony do prokuratury
— mówił.
Szkoda, że poseł Paweł Śliz sam „zapomniał” o stawiennictwie do prokuratury.
X/TVP Info/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758154-sliz-nie-stawil-sie-w-prokuraturze-dla-neo-tvp-czas-znalazl
