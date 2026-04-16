WIDEO

Chce rozliczać Ziobrę, sam... nie stawia się w prokuraturze. Śliz miał zeznawać ws. "zamachu stanu". Znalazł za to czas dla neo-TVP

  • Polityka
  • opublikowano:
Szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz / autor: PawelNiebieski06, CC0, via Wikimedia Commons
Szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz miał dziś rano zeznawać w stołecznej Prokuraturze Okręgowej w związku ze śledztwem dotyczącym tzw. zamachu stanu. Choć nie stawił się, nie przeszkodziło mu to opowiadać na antenie TVP Info w likwidacji o konieczności „rozliczenia” byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Mecenas Bartosz Lewandowski przypomniał, że Śliz to nie jedyny polityk obecnej większości sejmowej, który nie stawił się w prokuraturze. „Poprzednio nie stawiła się także posłanka Gasiuk-Pihowicz oraz Szymon Hołownia, który odmówił udziału w czynności. Taki szacunek dla prawa. Albo obawa przed trudnymi pytaniami” - ocenił Lewandowski.

Parlamentarzyści i ministrowie koalicji 13 grudnia, gdy chodzi o polityków opozycji, zawsze przemawiają z pozycji wyższości moralnej i usta mają pełne słów o „równości wobec prawa”, praworządności i wartościach demokratycznych. Kiedy jednak przychodzi co do czego… lekceważą instytucje, do których upolitycznienia sami przyłożyli rękę.

W związku ze śledztwem dotyczącym tzw. zamachu stanu do prokuratury miał stawić się dziś na godzinę 10 Paweł Śliz, szef klubu parlamentarnego i poseł Polski2050. Wydawać by się mogło, że spokojnie zdąży, nawet, jeśli o 7:45 będzie gościł na antenie TVP Info w likwidacji. Zwłaszcza, że nie przedłożył usprawiedliwienia. Czy jednak udało mu się dotrzeć do Prokuratury Okręgowej?

Pan poseł Paweł Śliz miał czas, aby rano być w telewizji, ale o 10.00 bez usprawiedliwienia nie stawił się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, aby złożyć zeznania w śledztwie dotyczącym tzw. zamachu stanu

— napisał mec. Bartosz Lewandowski na portalu X.

Poprzednio nie stawiła się także posłanka Gasiuk-Pihowicz oraz Szymon Hołownia, który odmówił udziału w czynności. Taki szacunek dla prawa. Albo obawa przed trudnymi pytaniami

— ocenił.

Dodajmy, że Śliz - jak na ironię - wiele mówił w neo-TVP m.in. o sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Uważam, że sąd za długo zwleka z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobrą

— przekonywał poseł.

Ja uważam, że Zbigniew Ziobro powinien być przede wszystkim rozliczony przez polski wymiar sprawiedliwości. Powinien być doprowadzony do prokuratury

— mówił.

Szkoda, że poseł Paweł Śliz sam „zapomniał” o stawiennictwie do prokuratury.

X/TVP Info/Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych