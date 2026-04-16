Rządzący odrzucają dialog ws. ustawy o krytoaktywach i z uporem maniaka próbują odrzucić weto prezydenta i przepchnąć projekt w praktycznie niezmienionym kształcie. Suchej nitki na koalicji 13 grudnia nie zostawił w Sejmie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP. „Trudno to ocenić inaczej jak tylko próbę takiego zwarcia politycznego zamiast konkretnej, merytorycznej pracy nad tą ustawą” - wskazał. Podczas wystąpienia doszło do mocnego spięcia z posłem KO Sławomirem Nitrasem.
Sejm zajął się wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Dzień wcześniej sejmowe komisje finansów i gospodarki opowiedziały się za uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów w dotychczasowym brzmieniu.
Tym samym nie poparły wniosku prezydenta Karola Nawrockiego o ponowne rozpatrzenie tej ustawy.
Tracony jest czas
Podczas sejmowej dyskusji głos zabrał Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.
Tracimy czas. Tracimy czas dlatego, że ustawa, która będzie, jak rozumiem jutro przez wysoki Sejm, przez wysoką izbę głosowana, była już raz procedowana w trybie rozpatrzenia prezydenckiego weta i wtedy Sejm nie był w stanie odrzucić tej ustawy
— powiedział.
W tej ustawie właściwie nie zmieniło się nic poza jedną niedużą poprawką. Mimo złożenia kilkunastu poprawek zarówno przez klub Prawa i Sprawiedliwości, klub opozycyjny, jak i przez przedstawicieli klubu czy środowiska Polski 2050, a więc klubu koalicyjnego. Właściwie wszystkie te poprawki zostały wyrzucone do kosza, więc ustawa trafiła do pana prezydenta w istocie w niezmienionym kształcie, to znaczy bez żadnej refleksji, bez żadnego przemyślenia
— zaznaczył.
Trudno to ocenić inaczej jak tylko próbę takiego zwarcia politycznego zamiast konkretnej, merytorycznej pracy nad tą ustawą. Po co? Po to, żeby w istocie chronić wszystkich tych, którzy mogą być podmiotem nadużyć na rynku bardzo trudnym, bardzo dynamicznym, bardzo ryzykownym, jakim jest rynek kryptoaktywów
— wskazał.
Odrzucony dialog
Bogucki zauważył, że prezydent Karol Nawrocki zaproponował dialog w tej sprawie.
Weto nie kwestionuje samej idei regulacji rynku, lecz konkretne, złe rozwiązania tej ustawy. Weto prezydenta nie jest skierowane przeciwko objęciu rynku kryptoaktywów regulacją jako taką. Pytanie, jak te regulacje wyglądają. Czy te regulacje są zgodne z polską konstytucją? Czy te regulacje zmierzają do tego, że jest możliwość realnej kontroli sądowej, czy też nie?
— pytał
Jeżeli państwo nie chcecie współpracować, nie chcecie podejmować dialogu, nie chcecie procedować poprawek, tylko idziecie za rozkazem Donalda Tuska: „ani kroku wstecz”, to wtedy tak skończycie, jak za każdym innym razem. Po raz kolejny przegracie to głosowanie
— zauważył.
A mogliby wygrać Polacy, gdybyście chcieli współpracować, natomiast nie chcecie współpracować
— dodał.
Interes Polaków
Wypowiedź Boguckiego próbował zakłócać poseł KO Sławomir Nitras.
Kieruję się, panie pośle Nitras, interesem Polski, interesem Polaków, a nie kieruję się polityczną chęcią zemsty za przegrane wybory, tak, jak pan. Być może pan jeszcze nie odreagował tych wyborów, które mieliście wygrać i pan pan był w tym sztabie, który poległ
— odpowiedział mu Bogucki.
Prezydentem nie jest Trzaskowski, tylko jest Karol Nawrocki. Niech pan to przyjmie do wiadomości. Ja rozumiem, że państwo nie jesteście w stanie się zgodzić z wolą narodu wyrażoną w wolnych, demokratycznych wyborach. Narodu, który wybrał prezydenta Rzeczypospolitej. Pana uśmiech ironiczny nie zmaże pana blamażu w czasie kampanii. Nawet Donald Tusk ocenił i wyrzucił pana z rządu na margines
— wskazał.
Odpowiedzialność rządzących
Potem doszło do wystąpienia Sławomira Nitrasa, który atakował Zbigniewa Boguckiego. To spotkało się z mocną odpowiedzią ze strony szefa KPRP.
Pan powiedział, że ja kłamałem tutaj z tej mównicy w sprawie projektu prezydenckiego. Otóż nie napełniło was to głosowanie, gdzie przegraliście kwestie weta, żadną refleksją. Przedłożyliście dokładnie tę samą ustawę
— wskazał.
Pan poseł Nitras mówi o podstawie prawnej… W ustach przedstawiciela koalicji rządzącej, która najpierw działa, później na przykład ministrowie sprawiedliwości, premier Tusk mówią, że szukają podstawy prawnej, brzmi to wyjątkowo zabawnie. Podstawa prawna do tego, żeby ścigać przestępców, jest w kodeksie karnym, w kodeksie postępowania karnego, w ustawie o praniu brudnych pieniędzy i wielu innych aktach, tylko trzeba je znać. Pan ich ani nie zna, ani nie chce przeczytać
— dodał.
Pan stoi na tej mównicy i w sposób absolutnie bezszczelny kłamie i manipuluje. W 100 proc. jesteście odpowiedzialni za to, że przez półtora roku nie wprowadziliście tych rozwiązań. To jest odpowiedzialność rządu Donalda Tuska i to jest pana odpowiedzialność, bo pan jest posłem
— powiedział.
Adrian Siwek
