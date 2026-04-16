TYLKO U NAS. Sowa i Kropiwnicki w ogniu pytań. Politycy KO bagatelizują fotografię Tuska z Kamilą L. "Ma tysiące zdjęć z różnymi osobami"

Politycy KO bagatelizują zdjęcie Tuska z Kamilą L. (w tle Marek Sowa z KO) / autor: wPolsce24
Politycy Koalicji Obywatelskiej próbują bagatelizować ujawnione zdjęcie premiera Donalda Tuska z Kamilą L., która została skazana w związku z aferą pedofilsko-zoofilską.

Kamila L., była działaczka KO skazana na 6,5 roku więzienia w związku z aferą pedofilsko-zoofilską w Kłodzku, spotykała się z najważniejszymi politykami KO.

Teraz sieć obiegło zdjęcie, które zrobiła sobie z premierem Donaldem Tuskiem. Zostało one wykonane na backstage’u wiecu Tuska w 2019 roku.

Reporter Telewizji wPolsce24 pytał w Sejmie polityków Koalicji Obywatelskiej o sprawę zdjęcia. Ci jednak próbowali bagatelizować historię.

Myślę, że pan Donald Tusk ma tysiące zdjęć z różnymi osobami zrobionymi

— powiedział Marek Sowa.

Jeżeli jest milion osób na wiecach, które mieliśmy, to dokładnie każda z tych osób ma takie same szanse zrobić sobie zdjęcie z premierem, jeżeli podejdzie. Są ludzie tacy, którzy są w zamkniętej klatce jak prezes Kaczyński, otoczony setkami osób z PiS-u i są tacy, którzy wychodzą

— przekonywał.

Reporter Telewizji wPolsce24 zapytał także Roberta Kropiwnickiego.

Oczywiście, że z politykami przyjęło się, że każdy właściwie może sobie robić zdjęcie. Jeżeli ktoś chce coś wyjaśniać, to życzę powodzenia

— odparł.

Adrian Siwek/wPolsce24

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

