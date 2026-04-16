Politycy Koalicji Obywatelskiej próbują bagatelizować ujawnione zdjęcie premiera Donalda Tuska z Kamilą L., która została skazana w związku z aferą pedofilsko-zoofilską.
Kamila L., była działaczka KO skazana na 6,5 roku więzienia w związku z aferą pedofilsko-zoofilską w Kłodzku, spotykała się z najważniejszymi politykami KO.
Teraz sieć obiegło zdjęcie, które zrobiła sobie z premierem Donaldem Tuskiem. Zostało one wykonane na backstage’u wiecu Tuska w 2019 roku.
Reporter Telewizji wPolsce24 pytał w Sejmie polityków Koalicji Obywatelskiej o sprawę zdjęcia. Ci jednak próbowali bagatelizować historię.
Myślę, że pan Donald Tusk ma tysiące zdjęć z różnymi osobami zrobionymi
— powiedział Marek Sowa.
Jeżeli jest milion osób na wiecach, które mieliśmy, to dokładnie każda z tych osób ma takie same szanse zrobić sobie zdjęcie z premierem, jeżeli podejdzie. Są ludzie tacy, którzy są w zamkniętej klatce jak prezes Kaczyński, otoczony setkami osób z PiS-u i są tacy, którzy wychodzą
— przekonywał.
Reporter Telewizji wPolsce24 zapytał także Roberta Kropiwnickiego.
Oczywiście, że z politykami przyjęło się, że każdy właściwie może sobie robić zdjęcie. Jeżeli ktoś chce coś wyjaśniać, to życzę powodzenia
— odparł.
Adrian Siwek/wPolsce24
