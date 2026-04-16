Dziś w Sejmie odbyła się dyskusja nt. pogarszającej się sytuacja polskich finansów publicznych. Wnioskodawcą był poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. „Sytuacja jest bezprecedensowa. Stan finansów publicznych jest po prostu tragiczny. To, co wy opowiadacie nijak ma się do rzeczywistości. Dzienny przyrost długu publicznego, to miliard złotych. W ciągu trzech lat dług przyrósł o 80 proc. tego, co było 3 lata temu” - grzmiał z mównicy sejmowej poseł Michał Wójcik.
Dwa budżety, które zostały przez tę koalicję oraz ten, który aktualnie jest realizowany, pokazują, że w finansach publicznych mamy dramatyczną sytuację. Deficyt w 2024 roku wyniósł 211 mld zł. Za 2025 rok to 276 mld, a ten prognozowany na rok obecny to 272 mld zł. Suma tych trzech to blisko 750 mld zł. dodatkowego długu publicznego. Będąc w opozycji, atakowaliście nas, że pożyczamy poza budżetem na realizację zadań publicznych, więc wy bez żadnych skrupułów kontynuujecie to na wielką skalę. Zaledwie w trzy lata dług publiczny wzrósł o 1,1 biliona. Przez osiem lata rządów PiS wzrósł o około 700 mld zł. […] Szczególnie dramatyczna sytuacja jest w NFZ, a wy rozkładacie ręce i mówicie: „Nie mamy przestrzeni fiskalnej”. Tak, nie macie przestrzeni fiskalnej, ponieważ świadomie do doprowadziliście do dramatu w finansach publicznych
— powiedział poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
„Oczekujemy precyzyjną projekcję”
Dziwnym zbiegiem okoliczności od trzech lat mamy dramatyczną sytuację finansów publicznych. Chciałbym wiedzieć, jak rząd planuje zaprojektować finanse publiczne na lata 2027-28. Oczekujemy precyzyjną projekcję
— dodał poseł Henryk Kowalczyk.
„Dług zbliża się do poziomu dwóch bilionów”
Mamy dziś dramatyczne pogorszenie z sytuacją finansów publicznych, to jest obiektywny fakt. Po dwóch latach rządów obecnej koalicji, dług zbliża się do poziomu dwóch bilionów złotych, to jest fakt. Po dwóch miesiącach tego roku deficyt sięgnął blisko 50 mld zł.
— powiedział poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
„Jedni i drudzy zbankrutują”
Jak to jest, że przez dwa lata rządów zwiększyliście zadłużenie szpitali powiatowych o blisko 50 proc. Z jednej strony pompujecie pieniądze w zdrowie, z drugiej w samorządy, a szpitale powiatowe mają o 50 proc. większe zadłużenia. Strach patrzeć, co będzie dalej, jeżeli będziecie się tak dalej troszczyć o ochronę zdrowia i samorządy. Za chwilę jedni i drudzy zbankrutują
— zauważył Jarosław Sachajko.
„Wam uciekają wszędzie pieniądze”
Najbardziej przerażający jest fakt, że dług publiczny rośnie, pomimo że nie ma żadnych nowych programów społecznych, rośnie przy takiej służbie zdrowia, do której doprowadziliście, rośnie, gdy degradujecie polską naukę. To jest nieprawdopodobne. Gdyby to miało być spowodowane wielkim bumem rozwojowym, ale też nie. Wy ten rozwój doprowadzacie do ruiny. Krótko mówiąc, jest to katastrofa na całej linii, nic dziwnego, skoro tak bardzo wam uciekają wszędzie pieniądze
— powiedział Łukasz Schreiber.
„Sytuacja jest bezprecedensowa”
Sytuacja jest bezprecedensowa. Stan finansów publicznych jest po prostu tragiczny. To, co wy opowiadacie nijak ma się do rzeczywistości. Dzienny przyrost długu publicznego, to miliard złotych. W ciągu trzech lat dług przyrósł o 80 proc. tego, co było 3 lata temu. Mam wrażenie, że nikt nad tym już nie panuje. Dług jest wyższy po pierwszym kwartale tego roku, niż narobiły rządy kiedykolwiek w historii za cały rok. Na koniec powiem, że nie ma żadnej konsolidacji i nie było, to jest nieprawda. Zaatakowaliście rynek pracy, służbę zdrowia, ludzie będą umierali, bo mniej płacicie. Donalda Tuska zmiotą finanse, później sprawdzimy, czy nie było wielkich wałków finansowych w ciągu tych lat
— skomentował poseł PiS Michał Wójcik.
Podsumowanie wnioskodawcy posła Kuźmiuka
Przyjmijcie liczby do wiadomości, można je sprawdzić. Wzrost długu publicznego (liczonego metodą unijną) za naszych ośmiu lat rządów to jest 700 mld zł. Za waszych zaledwie trzech lat, to 1,05 bln zł. Nie spodziewam się, że przedstawicie inny budżet na 2026 rok i podwoicie nasze zadłużenie z ośmiu lat. Żadne wasze krzyki temu nie zaprzeczą, to są twarde dane
— zakończył poseł.
xyz/Sejm
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758138-burza-w-sejmie-ws-publicznych-pieniedzy-tuska-zmiota-finanse
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.