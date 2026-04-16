Jedna z osób powołanych w skład Rady Nowych Mediów przy prezydencie RP wzbudziła kontrowersje. Chodzi o Pawła Sviniarskiego. Premierowi Donaldowi Tuskowi to nazwisko posłużyło natomiast do budowania kłamliwej narracji. „Dziwicie się, że Karol Nawrocki bierze do swojej rady mediów ludzi szerzących rosyjską dezinformację? Dziwne byłoby, gdyby brał takich, co ją zwalczają” - napisał na portalu X.
W imieniu prezydenta Karola Nawrockiego akty powołania członkom Rady Nowych Mediów wręczył wczoraj wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz. Przewodniczącą nowego gremium została dr hab. Klaudia Cymanow–Sosin - profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Oprócz niej, w liczącej 27 osób Radzie znaleźli się m.in. dyrektor ds. polityk publicznych Meta na Europę Centralną i Wschodnią Jakub Turowski, publicysta Rafał Ziemkiewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów Eryk Mistewicz, dziennikarz i b. dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Kędryna. Burzliwą dyskusję wywołało szczególnie nazwisko Pawła Swinarskiego - youtubera posługującego się pseudonimem Paweł Svinarski.
Zarzuty dotyczące dezinformacji, jaką miał szerzyć powołany w skład Rady Swinarski dotyczą m.in. filmu z 11 września 2025 r., w którym na kanale YouTube „Dla Pieniędzy” autor odnosił się do wtargnięcia w nocy z 9 na 10 września rosyjskich dronów na terytorium Polski. Sugerował w nim, że mogły być to drony z Ukrainy, będące częścią prowokacji, mającej na celu wciągnięcie Polski do wojny. Tego typu sugestie były spójne z rosyjską dezinformacją.
Fala oburzenia w rządzie Tuska
Sprawę skomentowali m.in. rzecznik rządu Adam Szłapka oraz premier Donald Tusk, którzy dotychczas nie odnieśli się w żaden sposób m.in. do artykułu Wirtualnej Polski na temat mecenasa Romana Giertycha i przelewów od Rosjanki z francuskim paszportem.
Rzecznik rządu Adam Szłapka przypomniał, że przed Sviniarskim, ze względu na „prorosyjskie i dezinformujące treści ostrzegały NASK i Sztab Generalny WP”.
Premier Tusk napisał dziś na portalu X:
Dziwicie się, że Karol Nawrocki bierze do swojej rady mediów ludzi szerzących rosyjską dezinformację? Dziwne byłoby, gdyby brał takich, co ją zwalczają.
Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński stwierdził na X, że prezydent zaprosił do Rady Nowych Mediów autora, który znany jest z szerzenia prorosyjskiej dezinformacji. Podkreślił, że „to nie wygląda dobrze”.
Odpowiedź rzecznika prezydenta
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz pytany przez PAP o komentarz ocenił, że wpis premiera oraz inne ataki na KPRP to „nieudolna próba przykrycia porażki rządu w sprawie poświadczeń bezpieczeństwa (szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego - PAP) prof. Sławomira Cenckiewicza”. Chodzi o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargi kancelarii premiera od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w których WSA uchylił decyzje o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.
Leśkiewicz dopytywany przez PAP o przykłady szerzonej przez Swinarskiego dezinformacji, jak ta dotycząca dronów, odparł, że „sprawa komentarza dotyczącego dronów została wyjaśniona i skomentowana kilka miesięcy temu”.
W mojej ocenie takie komentarze i sugestie nie powinny mieć miejsca, bo każda informacja wymaga gruntownego sprawdzenia i weryfikacji
— dodał rzecznik prezydenta.
„Może ostrożniej z tym stróżykowaniem?”
Atak Tuska na prezydenta Nawrockiego i jego otoczenie (dodajmy, że po raz kolejny jest to kłamliwe zagranie kartą „rosyjską”) komentowali także politycy i dziennikarze na portalu X.
Hmm.. Partnerka biznesowa marszałka Czarzastego (bądź jego żony). Praczka Romana Giertycha (bądź jego żony, same żony w tej historii). I pańska asystentka, córka oficera armii sowieckiej.. Tak że może ostrożniej z tym stróżykowaniem
— napisał poseł Paweł Szrot.
Tak, temu się dziwimy. Ale absolutnie nie dziwi nas to, że osobisty mecenas pana premiera ma kontakty z „Francuzką” z Pietrozawodska i dostaje od niej sute przelewy. Nie dziwimy się też temu, że marszałek Sejmu ma koleżankę w Petersburgu, który obsługuje FSB i ludzi z Kremla. I nie dziwimy się, że obecna władza wysłała do Instytutu Pileckiego profesora, który torpedował badanie rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie
— odpowiedział Tuskowi publicysta „Sieci” Piotr Gursztyn.
To o Giertychu jadącym rosyjską propagandą, Czarzastym opowiadającym że Armia Czerwona wyzwoliła Polskę, czy mainstreamowych mediach wspierających z całych sił wywołany przez Rosję i Białoruś kryzys migracyjny? Bo jeżeli za wczorajsze decyzje ktoś w Pałacu powinien polecieć (a powinien), to Pan za swoje już dawno nie powinien funkcjonować w polskiej sferze publicznej
— napisała dr Klara Spurgjasz.
Redaktor Mariusz Kozłowski odpowiedział Tuskowi zdjęciem słynnego już dokumentu o współpracy między SKW a rosyjską FSB za pierwszych rządów koalicji PO-PSL.
To właśnie za te 5 MINUT PRAWDY Tusk i cały salon III RP nienawidzą Pawła Svinarskiego. Tym bardziej, że jego kanał „Dla Pieniędzy” ma grubo ponad milion widzów i skutecznie zwalcza rządową propagandę. Zobaczcie sami
— ocenił natomiast Arkadiusz Rogowski, dziennikarz Telewizji Republika, dołączając fragment jednego z filmów Sviniarskiego, w którym youtuber punktował premiera Donalda Tuska w sprawie obniżenia cen paliw.
Za to nie dziwimy się, że Pan robi z gościa biorącego kasę od Rosjanki z Lichtensteinu (która pomaga Rosjanom ukrywać majątek) wiceprzewodniczącego klubu
— napisał z kolei Adam Czarnecki, inicjator akcji Stoimy dla CPK.
Jeżeli chodzi o ruską dezinformację, należałoby zapytać Donalda Tuska, kto za rządów PiS, w pierwszych miesiącach pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, opowiadał, że ówczesne polskie władze planowały przeprowadzić wspólnie z Władimirem Putinem i Viktorem Orbanem rozbiór Ukrainy? Kto tę narrację wówczas powielał? Kto „dziękował” USA po awarii gazociągów Nord Stream? Kto rozpowszechniał później dziwne teorie o rzekomo sfałszowanych wyborach prezydenckich? Na wszystkie te pytania można odpowiedzieć dwoma ważnymi w KO nazwiskami - jedno z nich padło wielokrotnie w powyższych komentarzach, a drugie jest nazwiskiem jednego z wicepremierów, kierującego jednym z resortów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa.
PAP/X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758127-kontrowersje-wokol-sviniarskiego-w-rnm-tusk-juz-atakuje
