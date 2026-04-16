Prezes TK żąda od Tuska natychmiastowej publikacji 67 orzeczeń! "Istotne ze względu na szacunek dla praworządności"

Na zdjęciu Donald Tusk w ambasadzie RP w Japonii oraz wpis Trybunału Konstytucyjnego (screen z X) / autor: PAP/Krystian Maj/KPRM/X-TK_GOV_PL (screen)
Na zdjęciu Donald Tusk w ambasadzie RP w Japonii oraz wpis Trybunału Konstytucyjnego (screen z X) / autor: PAP/Krystian Maj/KPRM/X-TK_GOV_PL (screen)

Prezes Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się do Premiera Donalda Tuska o natychmiastową publikację orzeczeń Trybunału – w interesie państwa i tysięcy obywateli, których dotyczą wyroki. Nie ma pretekstu do odmowy. Koalicja 13 Grudnia nie opublikowała aż 67 orzeczeń TK.

Rząd Koalicji 13 Grudnia od początku nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z prawem ekipa Donalda Tuska powinna publikować orzeczenia TK w Dzienniku Ustaw, tak się jednak nie dzieje.

TK wystosował do szefa Koalicji 13 Grudnia apel.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się do Premiera Donalda Tuska o natychmiastową publikację orzeczeń Trybunału – w interesie państwa i tysięcy obywateli, których dotyczą wyroki. Nie ma pretekstu do odmowy. Wybierając – także głosem Donalda Tuska – nowych sędziów Trybunału, Sejm potwierdził, że Trybunał Konstytucyjny działa nieprzerwanie i uznał jego rolę w ochronie obywatelskich praw i wolności

— czytamy w komunikacie TK na portalu X.

Negatywnie wpływa na sytuację prawną”

Zaniechanie administracji rządowej negatywnie wpływa na sytuację prawną, życiową i materialną tysięcy osób. Podjęcie działania przez Premiera jest istotne ze względu na szacunek dla praworządności i państwa prawa, a także samych obywateli

— dodano na stronie internetowej TK.

Czytaj także

