„Prezes Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się do Premiera Donalda Tuska o natychmiastową publikację orzeczeń Trybunału – w interesie państwa i tysięcy obywateli, których dotyczą wyroki. Nie ma pretekstu do odmowy” - czytamy w oświadczeniu TK na portalu X. Koalicja 13 Grudnia nie opublikowała aż 67 orzeczeń TK.
Rząd Koalicji 13 Grudnia od początku nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z prawem ekipa Donalda Tuska powinna publikować orzeczenia TK w Dzienniku Ustaw, tak się jednak nie dzieje.
TK wystosował do szefa Koalicji 13 Grudnia apel.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się do Premiera Donalda Tuska o natychmiastową publikację orzeczeń Trybunału – w interesie państwa i tysięcy obywateli, których dotyczą wyroki. Nie ma pretekstu do odmowy. Wybierając – także głosem Donalda Tuska – nowych sędziów Trybunału, Sejm potwierdził, że Trybunał Konstytucyjny działa nieprzerwanie i uznał jego rolę w ochronie obywatelskich praw i wolności
— czytamy w komunikacie TK na portalu X.
„Negatywnie wpływa na sytuację prawną”
Zaniechanie administracji rządowej negatywnie wpływa na sytuację prawną, życiową i materialną tysięcy osób. Podjęcie działania przez Premiera jest istotne ze względu na szacunek dla praworządności i państwa prawa, a także samych obywateli
— dodano na stronie internetowej TK.
Czytaj także
