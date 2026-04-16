„Część naszych liderów i kierownictwa partii uważa, że najważniejszym krokiem jest odzyskanie wyborców, którzy odeszli bardziej na prawo - do Konfederacji i Grzegorza Brauna. Są też tacy, którzy uważają, że trzeba szukać wyborców centrowych. Do nich należy Mateusz Morawiecki. Potrzebne są oba skrzydła. To nakierowanie na centrum było słabsze i trzeba je wesprzeć” - powiedział na antenie Radia Kraków Ryszard Terlecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do utworzenia przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia „Rozwój Plus”.
Czytaj także
Mateusz Morawiecki poinformował o powołaniu do życia stowarzyszenia Rozwój Plus, do którego należeć ma około 40 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jedną z osób, które dołączyły do nowego projektu Morawieckiego jest Ryszard Terlecki. Na antenie Radia Kraków powiedział on, że w partii trwa dyskusja nt. tego, jaką strategię należy obrać w związku z przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
W kierownictwie partii przewagę mają zwolennicy pójścia na prawo. Ja zawsze byłem zaliczany do „jastrzębi”, ale trzeba pamiętać o wyborcach, dla których najważniejszy jest dobry i sprawny rząd, a także działania na rzecz rozwoju Polski
— podkreślił.
Terlecki jednocześnie zdementował informację na temat tego, że prezes PiS Jarosław Kaczyński postawił ultimatum osobom, które zdecydują się dołączyć do inicjatywy Morawieckiego. Takie osoby, według informacji medialnych, nie mają co liczyć na miejsce na listach w nadchodzących wyborach.
Z tego co wiem, to jest zmyślona informacja. Nic takiego prezes nie powiedział
— powiedział Terlecki.
„Nie czuję się zdrajcą”
Poseł PiS pytany był również o reakcje części polityków PiS na powstanie stowarzyszenia Morawieckiego. Kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek we wpisie opublikowanym na portalu X napisał, że kto chce szukać wrogów na prawicy, kto chce nas dzielić, kto stawia swój interes ponad dobro Polski, ten mojego wsparcia, mojej aprobaty nie znajdzie i usłyszy, że to zdrada”.
Czytaj także
Terlecki pytany o to, czy czuje się zdrajcą, odpowiedział, że ubolewa, że „koledzy nerwowo reagują na powstanie tego stowarzyszenia”.
Nie czuję się. Ubolewam, że koledzy nerwowo reagują na powstanie tego stowarzyszenia. Partii potrzebne są oba skrzydła – to, które będzie zabiegać o wyborców Konfederacji i to, które będzie szukać wyborców w centrum. Trzeba to zrównoważyć, nie obrażać się na rzeczywistość i nastroje
— powiedział.
kk/Radio Kraków
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758123-terlecki-w-stowarzyszeniu-morawieckiego-nie-czuje-sie-zdrajca
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.