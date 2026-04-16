„To bardzo potrzebny film, zwłaszcza dziś, gdy wokół postaci Jana Pawła II pojawia się wiele pytań i wątpliwości. To obraz oczyszczający” – mówi ks. Mateusz Szerszeń, redaktor magazynu „Któż jak Bóg”. Już w najbliższy weekend film „Maryja. Matka Papieża” trafi do ponad 180 kin w całej Polsce. Produkcja pokazuje mniej znany wymiar życia św. Jana Pawła II – jego głęboką, duchową relację z Matką Bożą.
Twórcy przekonują, że nie jest to tylko kolejna biografia papieża, ale opowieść o wierze, nadziei i poszukiwaniu odpowiedzi na lęki współczesnego świata. Jak podkreślają, film ma prowadzić widza do refleksji nad własnym życiem i relacją z Bogiem.
To film, który zaowocuje w sercu
— mówią osoby, które zobaczyły go przedpremierowo. Widzowie mają zobaczyć, że jak wskazują autorzy, zawsze jest Ktoś, do kogo można się zwrócić, nawet w najtrudniejszych momentach.
Podczas przedpremierowego pokazu w Warszawie produkcja zebrała wiele pozytywnych opinii – zarówno wśród duchownych, jak i ludzi mediów oraz kultury.
Monumentalne dzieło
— oceniła dziennikarka Anna Popek.
Aktor Dariusz Kowalski nie ma wątpliwości:
Nie sposób nie zobaczyć tej historii.
Z kolei prof. Jan Żaryn zwraca uwagę na bogactwo przekazu:
Film jest przebogaty, jeśli chodzi o treści.
Zdaniem aktora Piotra Mroza produkcja może mieć także osobisty wymiar dla widzów.
Niejedna osoba utwierdzi się w próbie i chęci nawiązania relacji z Maryją
— podkreśla.
„Maryja. Matka Papieża” to pierwszy film, który pokazuje duchową więź papieża z Matką Bożą. Nie chodzi tylko o znane papieskie zawołanie „Totus Tuus”, ale o relację, która jak pokazują twórcy była fundamentem jego życia i drogi do świętości. Maryja ukazana jest jako realnie obecna przewodniczka zarówno w osobistych momentach życia Karola Wojtyły, jak i w przełomowych wydarzeniach XX wieku.
W filmie pojawia się także wątek objawień w Fatimie oraz tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej, którą papież odnosił do duchowej walki toczącej się we współczesnym świecie. Produkcja była realizowana w miejscach szczególnie ważnych dla papieża i kultu maryjnego m.in. w Watykanie, Rzymie, a także w Polsce: w Częstochowie, Wadowicach czy Gietrzwałdzie. Twórcy wykorzystali również materiały archiwalne, które dzięki nowoczesnej technologii zostały odświeżone i włączone do narracji filmu.
Film „Maryja. Matka Papieża” już w najbliższy weekend trafi do ponad 180 kin w całej Polsce. Twórcy liczą, że produkcja zainteresuje nie tylko osoby wierzące, ale wszystkich, którzy szukają odpowiedzi na pytania o sens, nadzieję i duchowość.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758122-nowy-film-o-mistycznej-relacji-sw-jana-pawla-z-matka-boza
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.