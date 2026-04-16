„To obraz oczyszczający". Nowy film o mistycznej relacji św. Jana Pawła z Matką Bożą wchodzi do kin.

„To bardzo potrzebny film, zwłaszcza dziś, gdy wokół postaci Jana Pawła II pojawia się wiele pytań i wątpliwości. To obraz oczyszczający” – mówi ks. Mateusz Szerszeń, redaktor magazynu „Któż jak Bóg”. Już w najbliższy weekend film „Maryja. Matka Papieża” trafi do ponad 180 kin w całej Polsce. Produkcja pokazuje mniej znany wymiar życia św. Jana Pawła II – jego głęboką, duchową relację z Matką Bożą.

Twórcy przekonują, że nie jest to tylko kolejna biografia papieża, ale opowieść o wierze, nadziei i poszukiwaniu odpowiedzi na lęki współczesnego świata. Jak podkreślają, film ma prowadzić widza do refleksji nad własnym życiem i relacją z Bogiem.

To film, który zaowocuje w sercu

— mówią osoby, które zobaczyły go przedpremierowo. Widzowie mają zobaczyć, że jak wskazują autorzy, zawsze jest Ktoś, do kogo można się zwrócić, nawet w najtrudniejszych momentach.

Podczas przedpremierowego pokazu w Warszawie produkcja zebrała wiele pozytywnych opinii – zarówno wśród duchownych, jak i ludzi mediów oraz kultury.

Monumentalne dzieło

— oceniła dziennikarka Anna Popek.

Aktor Dariusz Kowalski nie ma wątpliwości:

Nie sposób nie zobaczyć tej historii.

Z kolei prof. Jan Żaryn zwraca uwagę na bogactwo przekazu:

Film jest przebogaty, jeśli chodzi o treści.

Zdaniem aktora Piotra Mroza produkcja może mieć także osobisty wymiar dla widzów.

Niejedna osoba utwierdzi się w próbie i chęci nawiązania relacji z Maryją

— podkreśla.

„Maryja. Matka Papieża” to pierwszy film, który pokazuje duchową więź papieża z Matką Bożą. Nie chodzi tylko o znane papieskie zawołanie „Totus Tuus”, ale o relację, która jak pokazują twórcy była fundamentem jego życia i drogi do świętości. Maryja ukazana jest jako realnie obecna przewodniczka zarówno w osobistych momentach życia Karola Wojtyły, jak i w przełomowych wydarzeniach XX wieku.

W filmie pojawia się także wątek objawień w Fatimie oraz tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej, którą papież odnosił do duchowej walki toczącej się we współczesnym świecie. Produkcja była realizowana w miejscach szczególnie ważnych dla papieża i kultu maryjnego m.in. w Watykanie, Rzymie, a także w Polsce: w Częstochowie, Wadowicach czy Gietrzwałdzie. Twórcy wykorzystali również materiały archiwalne, które dzięki nowoczesnej technologii zostały odświeżone i włączone do narracji filmu.

Film „Maryja. Matka Papieża” już w najbliższy weekend trafi do ponad 180 kin w całej Polsce. Twórcy liczą, że produkcja zainteresuje nie tylko osoby wierzące, ale wszystkich, którzy szukają odpowiedzi na pytania o sens, nadzieję i duchowość.

