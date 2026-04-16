Pod koniec marca br., do Sejmu wpłynął wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski z funkcji ministra klimatu i środowiska. Zainteresowana próbuje przekonać swoich koalicjantów, żeby pomogli jej się obronić na stanowisku. Poseł Sławomir Ćwik poinformował, że Hennig-Kloska zaprosiła dziś na spotkanie (godzina 17) przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych.
27 marca do Sejmu trafił wniosek o odwołanie Hennig-Kloski z funkcji ministra klimatu i środowiska. Pod wnioskiem podpisało się ok. 100 posłów m.in. z Konfederacji oraz PiS. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) zarzucał minister, że jest „fanatyczną zwolenniczką” wdrażania tzw. polityki klimatycznej UE w momencie, kiedy już wszyscy wiedzą, że ta polityka klimatyczna ciągnie europejską gospodarkę w dół. Zarzucił jej też „nieudolne” wdrażanie przepisów o systemie kaucyjnym. Jak mówił w lutym zapowiadając złożenie wniosku, kolejnym argumentem jest kwestia programu Czyste Powietrze, w którym błędy są odziedziczone po poprzednim rządzie, natomiast były ponad dwa lata, żeby ten bałagan posprzątać.
Spotkanie w siedzibie rseortu Hennig-Kloski
Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie wotum nieufności przez Sejm i poddanie go pod głosowanie następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu przypadającym po upływie 7 dni od dnia jego zgłoszenia i nie później niż na następnym posiedzeniu. Wniosek musi być więc rozpatrzony najpóźniej na posiedzeniu, które zaplanowane jest na 28, 29 i 30 kwietnia.
Ćwik poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej, że spotkanie przedstawicieli klubów koalicyjnych z Hennig-Kloską odbędzie się w siedzibie resortu klimatu i środowiska. Dodał, że zostanie na nim przedstawiona kompleksowa informacja dotycząca wszystkich działań podejmowanych w resorcie. Jak dodał, chodzi też o kwestie, które budzą zainteresowanie, czyli np. o program Czyste Powietrze. Jak mówił, przedstawiona będzie informacja dotycząca kolejek, które zostały odziedziczone przez rząd w związku z brakiem pieniędzy w kasie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wypłaty dopłat z programu Czyste Powietrze.
Będą rozmawiać o głosowaniu ws. odwołania
Według Ćwika, większość klubów koalicyjnych potwierdziła obecność na spotkaniu.
Pod koniec marca, gdy wniosek o odwołanie Hennig-Kloski trafił do Sejmu, o tę inicjatywę PAP pytała szefową Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Minister podkreśliła, że członkowie klubu Polski 2050 będą rozmawiać o głosowaniu ws. wotum z koalicjantami, z którymi tworzą rząd, a nie z PiS-em i Konfederacją.
Szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz powiedział PAP, że Hennig-Kloska i klub Centrum nie są członkami koalicji rządzącej. Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz mówił wówczas PAP, że zagłosuje za wnioskiem o udzielenie wotum nieufności wobec szefowej MKiŚ.
Jeden „ze słabszych punktów tego rządu”
Działaniami Hennig-Kloski w marcu rozczarowania nie krył w rozmowie z PAP również wiceszef klubu PSL Marek Sawicki. Stwierdził, że to jak zagłosuje jego klub to „się okaże”. Ocenił jednocześnie, że Hennig-Kloska jest jednym „ze słabszych punktów tego rządu od samego początku”.
W połowie lutego grupa parlamentarzystów, która opuściła Polskę 2050 utworzyła nowy klub parlamentarny pod nazwą Centrum. Na początku marca ogłoszono powstanie stowarzyszenia Centrum Polska, którego prezeską została Paulina Hennig-Kloska.
Z programu „Czyste Powietrze” beneficjenci, czyli właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotacje do wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne źródła np. pompy ciepła (obecnie nie można uzyskać wsparcia do zakupu pieców gazowych), a także do termomodernizacji budynku. Od kwietnia ub.r. obowiązkowym w programie jest przeprowadzenie przed inwestycją audytu energetycznego, a po niej - świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które pokazuje, jak termomodernizacja przyczyniła się np. do ograniczenia zużycia ciepła.
xyz/PAP
