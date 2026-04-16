O poważnych trudnościach finansowych swojej partii poinformował w dzisiejszym oświadczeniu dla mediów prezes PiS Jarosław Kaczyński. „Szanowni państwo, władze w sposób nielegalny, bezprawny, pozbawiły nas dotychczas 46 mln zł, które należały nam się zgodnie z regulacjami dotyczącymi finansowania przez państwo partii politycznych” - podkreślił. Były wicepremier zaapelował do Polaków o wpłaty choćby niewielkich kwot na konto PiS.
Szanowni państwo, władze w sposób nielegalny, bezprawny, pozbawiły nas dotychczas 46 mln zł, które należały nam się zgodnie z regulacjami dotyczącymi finansowania przez państwo partii politycznych. To powoduje, że mamy dzisiaj poważne trudności. Przez długie miesiące nie zwracaliśmy się o pomoc do społeczeństwa, ale dzisiaj różnego rodzaju przedsięwzięcia, które podejmujemy, choćby cała operacja związana z naszym kandydatem na premiera, panem prof. Czarnkiem, kosztuje. Kosztują też przedsięwzięcia programowe, liczne w tej chwii także spotkania
— podkreślił Jarosław Kaczyński.
„Z tymi środkami, które mamy - nie damy rady”
Mamy bardzo dużo wydatków, stąd moja serdeczna prośba do zwolenników PiS i szerzej do zwolenników prawicy, całego obozu patriotycznego, wszystkich, którzy chcą, aby Polska wróciła na właściwe tory, pozostała państwem suwerennym, o wpłaty na konto naszej partii. Każda wpłata się liczy, także te niewielkie. Chodzi o to po prostu, żeby te środki były
— wskazał prezes największej partii opozycyjnej.
Lider PiS przypomniał, że wpłaty Polaków na kampanię wyborczą Karola Nawrockiego przyniosły pozytywne skutki i kandydat obywatelski z poparciem PiS wygrał wybory i został prezydentem RP.
Z tymi środkami, które mamy - nie damy rady. A powinniśmy dać radę, nie w interesie partii, a w interesie Polski
— podkreślił Jarosław Kaczyński.
Błaszczak: Chcemy, aby PiS dotarło ze swoim przekazem do jak najszerszego grona
Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak wskazał z kolei, że parlamentarzyści, zarówno zasiadający w Sejmie i Senacie, jak i posłowie do Parlamentu Europejskiego, płacą dodatkowe składki na rzecz ugrupowania (1000 zł w przypadku posłów i senatorów, 5000 zł w przypadku europarlamentarzystów).
tanowimy najliczniejszy klub parlamentarny w polskim Sejmie. Natomiast te wpłaty oczywiście nie są w stanie pokryć wydatków ze względu na naszą wysoką aktywność
— powiedział Błaszczak.
Polityk zwrócił uwagę, że jego ugrupowanie formułuje obecnie ofertę programową, co wiąże się z objazdami po Polsce i spotkaniami z rodakami.
To wszystko kosztuje. Kosztuje wynajęcie sali, kosztuje przygotowanie przekazu medialnego. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich tych, którym leży na sercu wolna Polska, którym leży na sercu bezpieczna Polska, którym leży na sercu to, żeby nasza ojczyzna się rozwijała, żeby poziom życia w naszym kraju wzrastał. Żeby tak było, należy odsunąć od władzy rząd koalicji 13 grudnia, na czele z Donaldem Tuskiem. Należy też spowodować, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło dotrzeć ze swoim przekazem do jak najszerszego grona odbiorców. Żeby tak się stało, potrzebujemy państwa wsparcia finansowego, o co jeszcze raz uprzejmie proszę
— dodał szef klubu PiS.
Kowalczyk wyjaśnia, jak dokonać przelewu
Kwota 46 mln zł wynika z potrącenia nam zwrotu dotacji za wybory. No i, niestety, sankcja rozłożona jest na 3 lata, czyli nadal nie mamy subwencji. Ona powinna się pojawić dopiero pod koniec kwietnia przyszłego roku. Do tego czasu jesteśmy zmuszeni prosić państwa o pomoc. I ta pomoc była tak skuteczna przy wyborach prezydenckich, a przecież prawdopodobnie to po to, żebyśmy nie mieli szans w wyborach prezydenckich, zostały te sankcje nałożone
— zwrócił uwagę skarbnik PiS, poseł Henryk Kowalczyk.
Polityk przypomniał, że udało się zebrać na komitet wyborczy Karola Nawrockiego 23 mln zł, co pozwoliło na prowadzenie kampanii.
Teraz potrzebujemy również na prowadzenie normalnego życia i aktywności partyjnej. Szczególnie teraz, kiedy trzeba pokazywać, jaki jest stan polskiego państwa, jakie mamy propozycje programowe. Co dwa tygodnie przeciętnie odbywa się programowe spotkanie Prawa i Sprawiedliwości. Stąd bez tych środków finansowych, które otrzymywaliśmy i otrzymujemy od państwa, będzie trudno to zrealizować. I nawet gdybyśmy mieli najlepsze programy, jeśli nie dotrzemy do wyborców – a dotrzeć można, niestety, tylko przy pomocy pieniędzy - to nie będziemy w stanie pokazać, co mamy do zaoferowania
— dodał.
Henryk Kowalczyk podkreślił, że PiS apeluje w związku z tym o wpłaty na rzecz partii.
Wpłat można dokonywać, wchodząc na stronę internetową Prawa i Sprawiedliwości, oficjalną stronę internetową. Tam jest instrukcja, jak dokonać przelewu. Przypomnę, że przelew może być tylko z osobistego konta, nie z firmowego. Muszą być trzy ważne zapisy: że jest się obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, że zamieszkuje się na terenie RP i trzeci dość oczywisty, ale powinien być, że jest to darowizna
— wyjaśnił.
Kowalczyk zaznaczył, że od przyszłego tygodnia uruchomione zostaną przelewy elektroniczne, co ułatwi zainteresowanym przekazaniem wsparcia wypełnienie deklaracji.
Ale oczywiście nadal funkcjonuje konto, to, które jest, to na które zbieramy te środki finansowe. Mam nadzieję, że wzorem kampanii prezydenckiej, również teraz na funkcjonowanie partii uzyskamy te środki finansowe i będziemy mogli ze swoim programem dotrzeć do wszystkich obywateli. Bo to, co dzieje się w Polsce jest fatalne, a my mamy ofertę, mamy program. Potrzebne nam są środki finansowe, aby z tym programem skutecznie do wszystkich dotrzeć
— zakończył skarbnik.
Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758118-prezes-pis-apeluje-o-wsparcie-finansowe-tusk-glodzi-opozycje
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.