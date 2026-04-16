Szef BBN Sławomir Cenckiewicz, w związku z wczorajszym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwrócił się do premiera Donalda Tuska, przypominając szefowi rządu o zobowiązaniach finansowych wynikających z sądowych porażek. Mowa o kwocie szacowanej na ponad 10 tys. zł. „Niezależnie od Pańskiego zobowiązania finansowego wobec mnie, ważna jest jednak natychmiastowa dymisja Stróżyka, który szkodzi nie tylko SKW, ale naraża również Pana Premiera na niepotrzebne straty i wydatki, których nie można będzie pokryć nawet z prezydenckiego SAFE” - napisał na portalu X Cenckiewicz.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wczoraj skargi kasacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla obecnego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. Oznacza to, że prof. Cenckiewicz wygrał z rządem premiera Donalda Tuska. Rzecz w tym, że koalicja 13 grudnia zdaje się nie przejmować wyrokiem.
Cenckiewicz we wpisie opublikowanym na portalu X zwrócił się do premiera Donalda Tuska, aby ten uregulował finansowe zobowiązania wobec niego, które wynikają z klęsk sądowych szefa rządu wobec szefa BBN.
Szanowny Panie Premierze Donald Tusk, dwie Pańskie klęski sądowe - jako Prezesa Rady Ministrów, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (17 czerwca 2025 r.) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (15 kwietnia 2026 r.) w sprawie uchylenia bezprawnych decyzji o cofnięciu mi poświadczeń bezpieczeństwa w dniu 31 lipca 2024 r. przez Jarosława Stróżyka i jego pomocnicę Karolinę Kisłowską z SKW, są okazją do ostatecznego uregulowanie Pańskich finansowych zobowiązań wobec mojej skromnej osoby
— wezwał Cenckiewicz.
WSA w ośmiu wyrokach z 17 czerwca 2025 r. uchylających osiem bezprawnych decyzji Stróżyka/Kisłowskiej zasądził od Pana, jako Prezesa Rady Ministrów, każdorazowo kwotę 697 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania „na rzecz skarżącego” czyli mnie (jeden z wyroków w tej sprawie publikuję poniżej). Krótko mówiąc, daje to łączną kwotę 5576 zł (8 razy 697 zł), jaką powinien mi Pan Premier zwrócić już w zeszłym roku po wyroku WSA. Pomimo niewykonania przez Pana wyroku również w tym zakresie, miłosiernie nie będę domagał się dodatkowych kosztów związanych z blisko już roczną zwłoką w przekazaniu na mój poczet zasądzonej kwoty. O nowych rozstrzygnięciach sądowych w kwestii zwrotu kosztów postępowania sądowego związanych z wczorajszym wyrokiem NSA, niezależnie od faktu, że jest Pan stroną postępowania, będę Pana Premiera publicznie informował
— czytamy.
W dalszej części wpisu Cenckiewicz wzywa premiera do zdymisjonowania Jarosława Stróżyka z funkcji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Jest jednak oczywiste i pewne, że NSA zasądził wobec Pana dodatkowe koszty. Panie Premierze, w związku z powyższym, proszę o niezwłoczne wykonanie wyroku WSA z 17 czerwca 2025 r. Zdaję sobie sprawę, że urząd który Pan reprezentuje - Prezes Rady Ministrów, został narażony na te niepotrzebne straty/koszty (po uwzględnieniu wyroku NSA przekroczą łącznie zapewne ponad 10 tys. zł) przez szefa SKW Jarosława Stróżyka. Nie wnikam jednak w jaki sposób szef SKW rozliczy się w tej sprawie z Panem i KPRM. Zależy mi jedynie na tym, aby będąc stroną sądowego sporu, po przegranej, zastosował się Pan jako urząd do sądowych wyroków!
Niezależnie od Pańskiego zobowiązania finansowego wobec mnie, ważna jest jednak natychmiastowa dymisja Stróżyka, który szkodzi nie tylko SKW, ale naraża również Pana Premiera na niepotrzebne straty i wydatki, których nie można będzie pokryć nawet z prezydenckiego SAFE. (…) To co, Panie Premierze? Robimy, nie gadamy!!! Czyli wpłacamy, i nie bredzimy jak ORMOwiec po godz. 13.00 w ojczyźnie ludowej! Potwierdzę niezwłocznie otrzymany od Pana przelew! Z góry dziękuję
— zakończył szef BBN.
