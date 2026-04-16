Wbrew serwowanej Polakom propagandzie w stylu „Robimy, nie gadamy” i „zbyt mało chwalimy się swoimi osiągnięciami”, Donald Tusk i jego współpracownicy od kilku dni nie robią nic innego, tylko chwalą się wizytą w Azji (m.in. Japonii i Korei Południowej). Tym razem premier oraz rzecznik rządu Adam Szłapka opublikowali w mediach społecznościowych krótki film podsumowujący wizyty w Korei Południowej i Japonii w stylu… japońskiego anime. Postać premiera wygląda nie na prawie siedemdziesiąt lat, lecz najwyżej na około czterdziestu.
W służbie zdrowia - ogromny kryzys, odwoływane badania diagnostyczne, zamykane oddziały. Choć mamy dopiero połowę kwietnia, czyli koniec pierwszego kwartału 2026 r., deficyt budżetowy wynosi 70 mld zł. Premier milczy na temat swojego zdjęcia z Kamilą L., skali znajomości wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej ze skazaną kobietą, ale również - doniesień medialnych na temat innej ważnej postaci swojego obozu politycznego - mecenasa Romana Giertycha. To wszystko jednak „nieważne”, ponieważ premier Donald Tusk odwiedził Koreę Południową i Japonię i z tej okazji intensywnie „ociepla” swój wizerunek. Było bieganie z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką, były prezenty dla premier Japonii, przyszedł czas na… „odmłodzonego” Tuska w wersji anime.
„Oparte na faktach”
Nietypowe nagranie z wizyty premiera w Korei i Japonii zamieścił w mediach społecznościowych zarówno sam Tusk, jak i Adam Szłapka - obaj dodali opis „Oparte na faktach”. Podsumowanie azjatyckich wizyt szefa rządu zostało - prawdopodobnie przy użyciu narzędzi AI - „przerobione” na japońskie anime.
Abstrahując już od faktu, że wizualnie filmik jest rzeczywiście dość przyjemny w odbiorze, to postać premiera Donalda Tuska wygląda na najwyżej czterdzieści, a nie prawie siedemdziesiąt lat, choć znacząco „odmłodzono” również prezydenta Republiki Korei Li Dze Mjunga oraz premier Japonii Sanae Takaichi. Całości dopełnia charakterystyczna dla tego gatunku muzyka.
A co mają zrobić pacjenci czekający na rezonans magnetyczny i gastroskopię? Niech po prostu przestaną ciągle zapisywać się na badania i narażać państwo na wydatki. Zamiast tego niech uśmiechną się i obejrzą anime o premierze Tusku. Na pewno od razu się poprawi!
