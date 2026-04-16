„Czarodziejska różdżka” Izabeli Leszczyny nie pomogła, tak samo jak działania minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. NFZ boryka się z olbrzymimi problemami, oddziały szpitalne są zamykane, a same placówki mierzą się postępującą degradacją. Dyrektorzy szpitali powiatowych postanowili, że tak dalej być nie może. W przyszłym tygodniu rozpocznie się seria protestów.
Fatalna sytuacja w NFZ osiągnęła punkt krytyczny. Jak dowiedziało się RMF FM, na początku przyszłego tygodnia (20 kwietnia br.) rozpocznie się tygodniowy protest dyrektorów powiatowych szpitali, pod hasłem: „Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie!”.
Celem serii protestów jest ukazanie problemów w polskiej służbie zdrowia – obecna polityka finansowa (brak rozliczeń za zeszły rok oraz cięcia wydatków na leczenie i diagnostykę, a także niedoszacowanie wycen).
Doprowadza szpitale powiatowe do załamania i realnie zagraża zdrowiu oraz życiu pacjentów. Rosnące koszty energii, leków, materiałów i wynagrodzeń przy ograniczaniu finansowania nadwykonań sprawiają, że szpitali po prostu nie stać na wykonywanie badań ponad limit, a kolejki do kluczowych badań wydłużają się dramatycznie
— czytamy stanowisko organizatorów akcji protestacyjnych na RMF FM.
Rząd nie płaci za istniejące łóżka
Autorzy protestów zaznaczyli, że szpitale powiatowe (w zdecydowanej większości) kończą rozliczenia roczne na minusie, co zagraża poprawnemu funkcjonowaniu placówek.
Kolejnym argumentem przeciwko fatalnych działań rządu ws. NFZ jest to, że Koalicja 13 Grudnia ma w planach „uruchamianie nowych łóżek zamiast najpierw zapłacić za istniejące i funkcjonujące miejsca”. Dyrektorzy szpitali mają często związane ręce przez niewystarczające fundusze, co w konsekwencji wymusza kolejne cięcia świadczeń i potęguje zadłużenia placówek.
„Protest jest w obronie pacjentów”
Czy pacjenci mają się obawiać obniżonej opieki podczas protestów? Wątpliwości rozwiał prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski.
W szpitalach pojawią się plakaty i komunikaty z jasnym wyjaśnieniem, że protest jest w obronie pacjentów i przeciwko obecnej polityce finansowania oraz czarna symbolika personelu medycznego
— uspokoił.
