Zajączkowska-Hernik o kulisach odejścia z Nowej Nadziei. "Zrobiło mi się przykro". Padła również ważna deklaracja dot. przyszłych wyborów

Ewa Zajączkowska-Hernik / autor: Fratria
Nie dokonałam samowykreślenia z Nowej Nadziei, nie ma takiej formuły w statutach, więc doprecyzujmy: ja zostałam wykreślona z list partii” - zaznaczyła europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik w Porannych Rozmowach Zero.

W rozmowie z red. Jackiem Prusinowskim ze strony polityk padła ważna deklaracja. Zajączkowska-Hernik zapowiedziała, że będzie chciała wrócić do polskiej polityki.

Na pewno będę startowała do Sejmu. Moim celem jest wrócić do polskiej polityki. Parlament Europejski daje dużo możliwości, ale wybory w 2027 będą wyborami o wszystko. Nie wyobrażam sobie, by nie było mnie na listach Konfederacji

W rozmowie pojawiła się również kwestia rozstania europosłanki z partią Nowa Nadzieja. Zajączkowska-Hernik przekonywała, że to ona została wykreślona z list partii.

— przekonywała, dodając, że „relacje ze Sławomirem Mentzenem są dobre, nie doszukiwałabym się konfliktu”.

Zrobiło mi się przykro”

Odnosząc się do słów kolegów z Konfederacji, którzy twierdzili, że jej konflikt ze Sławomirem Mentzenem może wynikać z jej „zbyt dużego ego”, powiedziała, że „po tych wypowiedziach zrobiło mi się przykro”.

Po tych wypowiedziach zrobiło mi się przykro. Gdy przeszłam do Patriotów dla Europy, nie powiedziałam nic złego o kolegach. Polityk z klasą nie mówi takich słów. W trakcie kampanii prezydenckiej odbyłam 130 spotkań dla naszego kandydata. Nie było problemu z moim ego, gdy oddałam się kampanii. Jeśli mówimy o moim ego, mogę zadeklarować, że wystartuję w wyborach Konfederacji z drugiego miejsca by umocnić listę w okręgu, wesprzeć kandydata, pociągnąć innego kandydata

Mówiąc o wyborach w 2027 roku i potencjalnym dojściu do władzy Konfederacji, Zajączkowska-Hernik wykluczyła koalicję z Koalicją Obywatelską, ale również skrytykowała rządy Prawa i Sprawiedliwości.

Proszę nas nie wpychać w ramiona Prawa i Sprawiedliwości. Może się zdarzyć tak, że my z żadną z tych partii nie wejdziemy do rządu, bo nie widzimy takiej możliwości. Nie będziemy żyrantem partii, która była już u władzy i dokonała mnóstwa szkodliwych rozwiązań i działań. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie uderzy się w pierś i nie zweryfikuje swoich działań, to niestety sytuacja dalej będzie ciężka\

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

