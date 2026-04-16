W rozmowie z red. Jackiem Prusinowskim ze strony polityk padła ważna deklaracja. Zajączkowska-Hernik zapowiedziała, że będzie chciała wrócić do polskiej polityki.
Na pewno będę startowała do Sejmu. Moim celem jest wrócić do polskiej polityki. Parlament Europejski daje dużo możliwości, ale wybory w 2027 będą wyborami o wszystko. Nie wyobrażam sobie, by nie było mnie na listach Konfederacji
— powiedziała.
W rozmowie pojawiła się również kwestia rozstania europosłanki z partią Nowa Nadzieja. Zajączkowska-Hernik przekonywała, że to ona została wykreślona z list partii.
Nie dokonałam samowykreślenia z Nowej Nadziei, nie ma takiej formuły w statutach, więc doprecyzujmy: ja zostałam wykreślona z list partii
— przekonywała, dodając, że „relacje ze Sławomirem Mentzenem są dobre, nie doszukiwałabym się konfliktu”.
„Zrobiło mi się przykro”
Odnosząc się do słów kolegów z Konfederacji, którzy twierdzili, że jej konflikt ze Sławomirem Mentzenem może wynikać z jej „zbyt dużego ego”, powiedziała, że „po tych wypowiedziach zrobiło mi się przykro”.
Po tych wypowiedziach zrobiło mi się przykro. Gdy przeszłam do Patriotów dla Europy, nie powiedziałam nic złego o kolegach. Polityk z klasą nie mówi takich słów. W trakcie kampanii prezydenckiej odbyłam 130 spotkań dla naszego kandydata. Nie było problemu z moim ego, gdy oddałam się kampanii. Jeśli mówimy o moim ego, mogę zadeklarować, że wystartuję w wyborach Konfederacji z drugiego miejsca by umocnić listę w okręgu, wesprzeć kandydata, pociągnąć innego kandydata
— zadeklarowała.
Mówiąc o wyborach w 2027 roku i potencjalnym dojściu do władzy Konfederacji, Zajączkowska-Hernik wykluczyła koalicję z Koalicją Obywatelską, ale również skrytykowała rządy Prawa i Sprawiedliwości.
Proszę nas nie wpychać w ramiona Prawa i Sprawiedliwości. Może się zdarzyć tak, że my z żadną z tych partii nie wejdziemy do rządu, bo nie widzimy takiej możliwości. Nie będziemy żyrantem partii, która była już u władzy i dokonała mnóstwa szkodliwych rozwiązań i działań. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie uderzy się w pierś i nie zweryfikuje swoich działań, to niestety sytuacja dalej będzie ciężka\
— powiedziała.
kk/Zero.pl
