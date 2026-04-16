Mimo, że Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne KPRM od wyroków WSA, który uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla obecnego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza, to Agencja Bezpieczeństwa Narodowego nadal przekonuje, że Cenckiewicz wciąż nie ma dostępu do informacji niejawnych. W kuriozalnym piśmie ABW przesłanym do Biura Bezpieczeństwa Narodowego czytamy, że „ewentualne udostępnienie Panu Sławomirowi Cenckiewiczowi informacji niejawnych będzie, w opinii ABW, rażącym naruszeniem przepisów ww. ustawy, co może skutkować także narażeniem się na odpowiedzialność karną osób udostępniających ww. osobie informacje niejawne”.
Zwycięstwo Cenckiewicza
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wczoraj skargi kancelarii premiera od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w których WSA uchylił decyzje o cofnięciu obecnemu szefowi BBN Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.
Cenckiewicz, odnosząc się do wyroku, wydał wczoraj po południu oświadczenie.
Moje dzisiejsze zwycięstwo przed NSA, jest ostatecznym i prawomocnym potwierdzeniem faktu, że nigdy nie utraciłem dostępu do informacji niejawnych, a cofnięcie mi poświadczeń bezpieczeństwa w lipcu 2024 r. przez Jarosława Stróżyka i Karolinę Kisłowską z SKW przy wsparciu Tomasza Siemoniaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Donalda Tuska oraz związanych z nimi zakłamanych mediów, było rażącym naruszeniem prawa
— napisał. Zażądał też natychmiastowej dymisji Jarosława Stróżyka z funkcji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Z kolei rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński stwierdził, że wyrok NSA nie oznacza, że Cenckiewicz automatycznie odzyskał dostęp do informacji niejawnych.
Wprost przeciwnie. Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów
— wskazał Dobrzyński.
W późniejszym wpisie Dobrzyński poinformował, że Siemoniak zwrócił się z pismem do szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego, w którym powiadomił go, że środowe wyroki NSA „zamykają etap sądowo-administracyjny sprawy dotyczącej cofnięcia Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających go do dostępu do informacji niejawnych (krajowych i międzynarodowych)”. W piśmie do szefa prezydenckiej kancelarii Siemoniak podkreślił również, że oddalenie skarg kasacyjnych automatycznie nie przywraca dostępu do informacji niejawnych szefowi BBN w związku z prowadzonym wobec niego kontrolnym postępowaniem sprawdzającym.
NSA swoje, a ABW swoje
Brzmiące w podobnym tonie do Biura Bezpieczeństwa Narodowego skierowała Agencja Bezpieczeństwa Narodowego. Przesłany dokument BBN opublikowało w mediach społecznościowych, który został przez Biuro opisany jako „kuriozalne pismo Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW płk. Szafrańskiego”.
Pułkownik Jarosław Szafrański wskazał w nim, że o ile wydane przez NSA orzeczenie „zamyka etap sądowo-administracyjny, o tyle nie oznacza to, że tym samym pan Sławomir Cenckiewicz odzyskał dostęp do informacji niejawnych”.
Zgodnie z przyjętą i ugruntowaną praktyką stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w powołanym przypadku kontrolne postępowanie sprawdzające musi być ponownie prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów. Obecnie organy oby instancji są zobowiązane do wykonania wyroków sądów administracyjnych, w których uzasadnieniu powinno być wskazane, co organ ma zrobić (jakie czynności i w jakim celu), aby dokonać oceny dawania rękojmi zachowania tajemnicy przez ww. osobę
— czytamy.
Następnie płk Szafrański podkreśla, że „od dnia wydania wyroków NSA do dnia zakończenia ponownie prowadzonego kontrolnego postępowania sprawdzającego Pan Sławomir Cenckiewicz nie może mieć dostępu do informacji niejawnych i nie może posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa”.
Powodem takiej sytuacji jest brak prawomocnego i ostatecznego rozstrzygnięcia, czy ww. osoba daje rękojmię zachowania tajemnicy, co jest koniecznym warunkiem dostępu do informacji niejawnych
— czytamy.
Na koniec płk Szafrański ostrzega, że ”ewentualne udostępnienie Panu Sławomirowi Cenckiewiczowi informacji niejawnych będzie, w opinii ABW, rażącym naruszeniem przepisów ww. ustawy, co może skutkować także narażeniem się na odpowiedzialność karną osób udostępniających ww. osobie informacje niejawne”.
Kuriozalne pismo Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW płk. Szafrańskiego
— podało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
kk/X/wPolityce/PAP
