Profesor Cenckiewicz nigdy nie stracił dostępu do informacji niejawnych. [Cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa] To był element walki z obozem prezydenckim i osobista zemsta Donalda Tuska za ujawnienie faktów obciążających jego środowisko - stwierdził Błażej Poboży w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem na antenie Telewizji wPolsce24. Doradca prezydenta RP odniósł się też do wyczynów marszałka Sejmu oraz jego wypowiedzi obrażających i pomawiających Karola Nawrockiego. W programie przypomniano również nieco zapomnianą już mowę Włodzimierza Czarzastego z 2017 r., wygłoszoną w obecności ówczesnego ambasadora Rosji.
Poboży: Wypowiedzi Czarzastego to sprawa dla prokuratury
Błażej Poboży stwierdził, że Kancelaria Prezydenta nie będzie reagować na obraźliwe wypowiedzi Czarzastego.
Sam marszałek każdą swoją wypowiedzią pogrąża się i kompromituje urząd, który sprawuje. Myślę, że trzeba po prostu pominąć to milczeniem.
— mówił prezydencki minister.
Dodał jednak, że zgadza się z twierdzeniem, iż Czarzasty obraża Prezydenta RP, ale - jego zdaniem - powinna się tym zająć prokuratura. Wszyscy w studiu zgodzili się jednak, że prokuratura pod zarządem Waldemara Żurka nie zajmie się tą sprawą.
O wypowiedziach Czarzastego z ambasadorem Rosji
W programie przypomniano też wypowiedź Czarzastego, który ramię w ramię z rosyjskim ambasadorem Siergiejem Andriejewem, mówił o dążeniu do dobrych stosunków polsko-rosyjskich.
Marszałek Czarzasty, po swojej wypowiedzi z 2017 roku o Rosji, powinien zostać „wyrzucony z planszy” lub sam zrezygnować, jeśli ma resztki honoru
— powiedział Poboży.
Ta wypowiedź o kontaktach z Rosją była już po aneksji Krymu i rozpoczęciu wojny, w towarzystwie ambasadora rosyjskiego. I ten człowiek potem mówi o rosyjskich związkach prawicy i prezydenta
— podkreślał minister z Pałacu Prezydenckiego.
Poboży: Prof. Cenckiewicz nieprzerwanie zarządza BBN
Błażej Poboży odniósł się też do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargi kasacyjne KPRM od wyroków WSA i uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla obecnego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.
Oczywiście, prawda zawsze zwycięża i to się stało. Zastanawiałem się tylko, kto pierwszy się potężnie wygłupi. Zrobiłem sobie nawet screeny wczorajszych wypowiedzi obozu rządowego i mediów, gdzie mówili: ‘Decyzja ostatecznie rozstrzygnie’. Czekam, kto pierwszy zacznie to odkręcać
— mówił Poboży.
Profesor Cenckiewicz nigdy nie stracił dostępu do informacji niejawnych. To element walki z obozem prezydenckim i osobista zemsta Donalda Tuska za ujawnienie faktów obciążających to środowisko.
— podkreślił prezydencki minister, który odrzucił jakiekolwiek interpretacje o konieczności ponownego ubiegania się przez prof. Cenckiewicza o dostęp do informacji niejawnych.
Prof. Cenckiewicz stoi na czele BBN, to bardzo ważna jednostka, i nieprzerwanie nią zarządza
— podsumował doradca prezydenta.
