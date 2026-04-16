Na godz. 13 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwołał wszystkich posłów partii na konferencję prasową - poinformowała Wirtualna Polska. Spotkanie w siedzibie na Nowogrodzkiej poświęcone ma być sytuacji finansowej w partii, która ma być trudna, ale także powołaniu przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus.
O tym, że sytuacja finansowa w partii ma być trudna mówił w rozmowie z „Faktem” skarbnik PiS Henryk Kowalczyk.
Nie jest łatwo. To, co mamy teraz, starcza właściwie na bieżące funkcjonowanie, a potrzebujemy też środków na szersze działania, choćby debaty programowe, które w tej chwili odbywają się systematycznie, co dwa tygodnie
— przekazał Kowalczyk.
„To nie czas egoizmu”
Osoby, z którymi rozmawiali dziennikarze Wirtualnej Polski, podkreślają, że spodziewają się, że podczas spotkania zostanie poruszona kwestia utworzenia przez Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus. Po tym, jak wczoraj wieczorem media poinformowały, że Morawiecki oficjalnie powołał nowe stowarzyszenie, do jedności w partii wezwał kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek.
Naszym przeciwnikiem jest ten koszmarny rząd. Jest nim Tusk. Zakasałem rękawy i zabrałem się do dzieła. Chcę, żeby jasno to wybrzmiało, Drodzy Patrioci: to nie czas egoizmu; to nie czas partyjniactwa! To czas pracy, jedności i nieodstawiania nogi! Kto chce szukać wrogów na prawicy, kto chce nas dzielić, kto stawia swój interes ponad dobro Polski - ten mojego wsparcia, ani aprobaty nie znajdzie. Ten usłyszy, że to zdrada. Polityka to nie zabawa. To służba dobru wspólnemu i Rzeczpospolitej. Ja wybieram biało-czerwoną i liczę, że pójdziecie z nami do zwycięstwa!
— napisał Czarnek.
kk/Wirtualna Polska/X
