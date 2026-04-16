Jak ujawnił portal wPolityce.pl, dr Mateusz Szpytma został rekomendowany przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej na prezesa IPN. Wicemarszałek Piotr Zgorzelski potwierdził na antenie Polsat News, że Polskie Stronnictwo Ludowe poprze tę kandydaturę.
Mateusz Szpytma był niegdyś bliskim współpracownikiem nieżyjącego prezesa IPN Janusza Kurtyki, a od 2016 r. pełni funkcję wiceprezesa. Zajmuje się m.in. historią ruchu ludowego. Jest znany z utworzenia Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, którą to placówką kierował w latach 2015-16.
Komentarz Piotra Zgorzelskiego
To właśnie o kandydaturę dr. Szpytmy zapytano Piotra Zgorzelskiego w programie „Graffiti” na antenie Polsat News. Polityk PSL zapewnił, że jego ugrupowanie poprze takie rozwiązanie.
Tak, PSL poprze tę kandydaturę, bo uważamy, że to świetny kandydat. Pan dr Mateusz Szpytma jest jednym z najbardziej doświadczonych pracowników tej instytucji, bo pracuje tam 25 lat. Jest świetnym historykiem, szczególnie ruchu ludowego, co dla nas jest bardzo ważne i cenne. Jest współtwórcą Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Ulmów w Markowej. To jest wspaniałe dzieło, jedno z jego chyba najważniejszych dzieł życia. Jest człowiekiem ogromnie koncyliacyjnym
– mówił Piotr Zgorzelski.
Jako PSL nie mieliśmy i nie mamy żadnych wątpliwości, że to świetny kandydat
– dodał.
