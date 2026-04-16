Prezydent poparł pomysł Polski 2050. "To dobra inicjatywa". Przypomniał jednak o ważnym fakcie! "Trafiła do sejmowej zamrażarki"

Karol Nawrocki / autor: Fratria/X
Karol Nawrocki / autor: Fratria/X

Prezydent Karol Nawrocki poparł pomysł klubu parlamentarnego Polski 2050 ws. podwyższenia drugiego progu podatkowego. Głowa państwa przypomina też o swoim projekcie ustawy „PIT Zero. Rodzina na plus”, który przewiduje takie założenie, a trafił do sejmowej zamrażarki.

Podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 000 do 140 000 zł - zakłada projekt noweli złożony w Sejmie przez klub Polska 2050. Według jego autorów, projekt ma na celu odciążenie klasy średniej, a utrzymanie obecnego progu stanowi swoistą karę za zaradność i aktywność zawodową.

Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 000 zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 000 zł - 32 proc.

Wpis prezydenta

Prezydent odniósł się do tej kwestii we wpisie na portalu X.

Klub Parlamentarny Polska 2050 złożył w Sejmie projekt ustawy podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. To dobra inicjatywa, którą popieram

– przekonuje prezydent.

11 sierpnia 2025 r. trafił do Sejmu mój projekt ustawy „PIT Zero. Rodzina na plus”, zawierający właśnie takie rozwiązanie. Ustawa trafiła do sejmowej zamrażarki

– czytamy w jego wpisie.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

