Prezydent Karol Nawrocki poparł pomysł klubu parlamentarnego Polski 2050 ws. podwyższenia drugiego progu podatkowego. Głowa państwa przypomina też o swoim projekcie ustawy „PIT Zero. Rodzina na plus”, który przewiduje takie założenie, a trafił do sejmowej zamrażarki.
Podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 000 do 140 000 zł - zakłada projekt noweli złożony w Sejmie przez klub Polska 2050. Według jego autorów, projekt ma na celu odciążenie klasy średniej, a utrzymanie obecnego progu stanowi swoistą karę za zaradność i aktywność zawodową.
Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 000 zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 000 zł - 32 proc.
Wpis prezydenta
Prezydent odniósł się do tej kwestii we wpisie na portalu X.
Klub Parlamentarny Polska 2050 złożył w Sejmie projekt ustawy podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. To dobra inicjatywa, którą popieram
– przekonuje prezydent.
11 sierpnia 2025 r. trafił do Sejmu mój projekt ustawy „PIT Zero. Rodzina na plus”, zawierający właśnie takie rozwiązanie. Ustawa trafiła do sejmowej zamrażarki
– czytamy w jego wpisie.
