Sejmowe komisje finansów i gospodarki opowiedziały się za uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów w dotychczasowym brzmieniu. Tym samym nie poparły wniosku prezydenta Karola Nawrockiego o ponowne rozpatrzenie tej ustawy.
Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki i Rozwoju zebrały się, aby rozpatrzyć wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o ponowne rozpatrzenie ustawy o rynku kryptoaktywów. Prezydent w lutym po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów i po raz drugi zwrócił się do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy.
Żadnych zmian
W trakcie obrad komisji poseł Marek Sowa (KO) złożył wniosek o ponowne uchwalenie ustawy o rynku kryptoaktywów w brzmieniu dotychczasowym. Komisje w głosowaniu poparły ten wniosek.
Uchwaliliśmy ustawę w brzmieniu dotychczasowym
— powiedział po głosowaniu przewodniczący sejmowej komisji finansów poseł Janusz Cichoń (KO).
Oznacza to, że komisje nie poparły wniosku prezydenta Nawrockiego o ponowne rozpatrzenie ustawy. Stanowisko połączonych komisji będzie teraz głosowane przez Sejm. Jeśli za wnioskiem komisji opowie się co najmniej 3/5 posłów, a głosować będzie co najmniej połowa ustawowej liczby posłów, będzie to oznaczać odrzucenie weta prezydenta.
„Marnujemy czas”
Podczas posiedzenia połączonych komisji szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki uzasadniając decyzję o kolejnym wecie prezydenta zaznaczył, że gdyby wcześniej na etapie prac parlamentarnych przyjęto poprawki opozycji, to ustawa o kryptoaktywach „mogłaby wejść w życie”.
Myślę, że marnujemy czas (…) moglibyśmy się w tym czasie i państwo, i ja, wszyscy zająć sprawami ważnymi dla Polaków, tak żeby nie mielić po raz kolejny weta, które nie ma żadnej szansy, żeby zostało odrzucone
— podkreślił.
Przypomnę, że w porozumieniu z kancelarią prezydenta, z panem prezydentem, klub opozycyjny Prawa i Sprawiedliwości składał poprawki zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Wszystkie te poprawki zostały odrzucone. Gdyby te poprawki zostały przyjęte, albo przynajmniej większość z nich została przyjęta, to pewnie bylibyśmy już dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Ta ustawa mogłaby wejść w życie
— ocenił.
Bogucki podkreślił również, że prezydent nie jest przeciwny wszystkim zapisom ustawy. Dodał, że popiera on uregulowanie kwestii m.in. efektywnej ochrony inwestorów i konsumentów na rynku kryptoaktywów.
Chciałbym bardzo mocno podkreślić, (…) że pan prezydent jest za uregulowaniem tej kwestii, ponieważ faktycznie jest to rynek bardzo dynamiczny, a także bardzo ryzykowny
— zapewnił.
Szef KPRP zaznaczył, że podstawową przyczyną, dla której prezydent ponownie podjął decyzję o niepodpisaniu ustawy o rynku kryptoaktywów „były poważne wątpliwości dotyczące mechanizmów przewidzianych w tej ustawie”.
Stanowisko rządu
Projekt ustawy o rynku kryptoaktywów służy zapewnieniu stosowania rozporządzenia MiCA. Rozporządzenie obwiązuje w Polsce, ale żeby zapewnić efektywne stosowanie rozporządzenia MiCA, musimy dostosować nasze przepisy
— wskazał z kolei wiceminister finansów Jurand Drop. Jego zdaniem, brak ustawy uderza w przedsiębiorców i uniemożliwia im prowadzenie działalności na terytorium Polski.
W uzasadnieniu do weta prezydenta nie znalazłem słów „konsument” lub „użytkownik”, wszystkie uwagi jakie są w nim zawarte dotyczą firm, które oferują kryptowaluty i mają jakieś problemy
— powiedział też wiceminister.
Atak KO
Poseł Marek Sowa (KO) w trakcie obrad komisji sugerował też powiązania finansowe między podmiotami z branży krypto, a fundacjami politycznymi związanymi z obozem Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji. Poseł domagał się wyjaśnień, czy te darowizny mogły wpłynąć na decyzje legislacyjne oraz postawę prezydenta.
Fundacja Instytut Polski Suwerennej, założona 4 kwietnia 2025 roku otrzymała wsparcie w wysokości 450 tys. zł, a druga fundacja związana raczej ze środowiskiem Konfederacji, czyli fundacja Dobry Rząd. Tutaj prezesem jest pan Przemysław Wipler, a tej poprzedniej prezesem jest Zbigniew Ziobro. Ta fundacja otrzymała 70 tys. euro i nagle od tego czasu państwo zaostrzyliście retorykę. Blokujecie po prostu uregulowanie tego rynku
— - powiedział Sowa.
W podobnym tonie wypowiedziała się również posłanka Joanna Frydrych (KO).
Koniec maja 2025 roku, na Podkarpaciu, w Jasionce koło Rzeszowa odbywa się konferencja CPAC, gdzie jednym z organizatorów jest Telewizja Republika ściśle związana z obozem Prawa i Sprawiedliwości. Zondacrypto jest głównym sponsorem. (…) Na tej imprezie obecni byli prezydent Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta. I moje pytanie - w czyim interesie obecny prezydent Karol Nawrocki (…) wetuje ustawę o kryptowalutach?
— - pytała posłanka.
Zbigniew Bogucki odnosząc się do tej wypowiedzi podkreślił, że Zondacrypto wpłaciła pieniądze również na inną fundację - Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
- Ponad pół miliona złotych. Szanowni państwo jeżeli uważacie, że trzeba wymieniać, to wymieniajcie wszystkie przedsięwzięcia tych firm, co do których macie wątpliwości
— dodał.
Poprawki
W trakcie obrad komisji poseł Janusz Kowalski (PiS) przypomniał, że jego ugrupowanie złożyło do zawetowanej ustawy 11 poprawek i żadna z nich nie została przyjęta. Skrytykował on działania rządu w zakresie wdrażania unijnego rozporządzenia MiCA, dotyczącego rynku kryptowalut. Argumentował, że opieszałość Ministerstwa Finansów oraz odrzucenie poprawek opozycji prowadzi do ucieczki innowacyjnych firm z Polski do krajów takich jak Łotwa czy Niemcy.
Adrian Siwek/PAP
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.