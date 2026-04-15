Napięcia w koalicji narastają. Poseł Polski Polski 2050 Bartosz Romowicz zamierza pozwać Paulinę Hennig-Kloskę, minister klimatu i środowiska z klubu Centrum.
Spór pomiędzy Pauliną Hennig-Kloską a Bartoszem Romowiczem trwa od dawna. Minister, która po porażce w wyborach na szefową Polski 2050, opuściła formację, zarzucała partyjnemu koledze, że miał zataić postępowanie sądowe przed władzami partii.
Sprawa ta mocno zaostrzyła spór pomiędzy politykami. Teraz Romowicz na antenie Radia Zet przyznał, że niebawem złożony zostanie jego pozew przeciwko Hennig-Klosce.
Moje koleżanki i koledzy doskonale sprawę znają. Znała też ją partia, bo kiedy startowaliśmy w wyborach, to w Polsce 2050 była taka wprowadzona konieczność wypełnienia takiej ankiety osobowej, gdzie się pisało, jakie kto ma sprawy w toku możliwe i tak dalej. Ja tego przed partią nie zatajałem
— powiedział.
Napisałem wprost, że to postępowanie jest z prywatnego aktu oskarżenia, czego dotyczy, więc zarząd partii wiedział tak naprawdę. Więc kierując mnie na listy i dając to miejsce numer jeden na liście, partia wiedziała o tym postępowaniu
— wskazał.
O co chodzi?
Bartosz Romowicz został prawomocnie uznany za winnego przez sąd. Sprawę opisał portal Business Insider Polska.
Sąd uznał, że podczas transmitowanej w internecie sesji Rady Miasta Ustrzyki Dolne, która odbyła się 29 grudnia 2022 r., Romowicz znieważył i zniesławił radną Annę B. To właśnie ona wniosła przeciwko niemu prywatny akt oskarżenia.
Z ustaleń sądu, do których dotarł Business Insider, wynika, że polityk nazwał radną „osobą perfidną i chorą na punkcie oskarżonego”, a także zarzucił jej stalking, obsesję na jego punkcie oraz „dwuletnie zianie jadem” w jego kierunku.
„Polityczna ustawka”
Do sprawy Romowicz odniósł się na antenie Radia Zet.
Broniłem swojej rodziny i dzisiaj mogę to publicznie powiedzieć jeszcze raz, że jeżeli ktoś znowu publicznie atakował moją rodzinę, moją żonę, moje dziecko, nawiązywał jakieś insynuacje, to dalej będę reagował. Są granice krytyki przestrzeni publicznej. Można atakować mnie za moją działalność, ale od mojej rodziny daleko
— wskazał.
Wyrok, niekorzystny dla Romowicza, zapadł w czasie partyjnych wyborów w Polsce 2050.
Brakowało pani Henning-Klosce dwóch czy trzech głosów, żeby mieć większość w Radzie Krajowej. Więc wymyśliła taką metodę, żeby się mnie pozbyć. To zwykła polityczna ustawka na zamówienie na mnie
— powiedział.
Pani Henning-Kloska, z którą się nie darzymy sympatią i nie będziemy darzyli sympatią, z racji tego, że niszczy to, co się w moim okręgu dzieję. Niszczy to, co mieszkańcy robią
— podkreślił w Radiu Zet.
Pozew jest gotowy, w piątek będzie złożony
— zaznaczył.
Skoro Pani minister Henning-Kloska potrafi w przestrzeni publicznej kłamać, że partia o tym nie wiedziała, bo to jest kłamstwo. Partia wiedziała w tej ankiecie, ja to wszystko powiedziałem. Może ona nie wiedziała. To jest jej problem, że nie dokonała najlepszej staranności, żeby sprawdzić to. Była członkiem zarządu, mogła to sprawdzić
— wskazał.
Adrian Siwek/Radio Zet/Business Insider
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758076-tarcia-w-koalicji-romowicz-pozywa-hennig-kloske
